Ливень голов в Варшаве: Заря победила Полесье в матче с 8 голами

Луганская «Заря» и житомирское «Полесье» провели в Варшаве товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Команда Патрика ван Леувена одержала победу со счетом 5:3.

Контрольный матч

«Заря» (Луганск) – «Полесье» (Житомир) – 5:3

Голы: Кристиан 18, 42, Владислав Кабаев 26, Денис Нагнойный 30, Матеус 90 – Василий Грицук 23, 44 (пен), Денис Янаков 62.

Напомним, в предыдущем спарринге «Заря» обыграла польскую «Вислу» из Плоцка.