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  4. Ливень голов в Варшаве: Заря победила Полесье в матче с 8 голами
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 20:00 | Обновлено 26 июля 2022, 20:15
597
0

Ливень голов в Варшаве: Заря победила Полесье в матче с 8 голами

Житомиряне ответили тремя взятиями ворот на пять забитых мячей луганчан

26 июля 2022, 20:00 | Обновлено 26 июля 2022, 20:15
597
0
Ливень голов в Варшаве: Заря победила Полесье в матче с 8 голами
ФК Полесье Житомир

Луганская «Заря» и житомирское «Полесье» провели в Варшаве товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Команда Патрика ван Леувена одержала победу со счетом 5:3.

Контрольный матч

«Заря» (Луганск) – «Полесье» (Житомир) – 5:3
Голы: Кристиан 18, 42, Владислав Кабаев 26, Денис Нагнойный 30, Матеус 90 – Василий Грицук 23, 44 (пен), Денис Янаков 62.

Напомним, в предыдущем спарринге «Заря» обыграла польскую «Вислу» из Плоцка.

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Заря Луганск Полесье Житомир товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Патрик ван Леувен
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Источник Sport.ua
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