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  4. Зоря – Полесье – 5:3. Куча мячей в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 06:07 | Обновлено 27 июля 2022, 06:18
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0

Зоря – Полесье – 5:3. Куча мячей в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Польше

27 июля 2022, 06:07 | Обновлено 27 июля 2022, 06:18
200
0
Зоря – Полесье – 5:3. Куча мячей в Варшаве. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» и житомирское «Полесье» провели в Варшаве товарищеский матч, готовясь к новому сезону.

В сверхрезультативном поединке команда Патрика ван Леувена одержала победу над коллективом Первой лиги со счетом 5:3.

Товарищеский матч

26 июля, Варшава (Польша)

Заря Луганск – Полесье Житомир – 5:3

Голы: Кристиан, 18, 42, Кабаев, 26, Нагнойный, 30, Матеус, 90 – Грицук, 23, 44 (пен), Янаков, 62.

Видеообзор матча

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товарищеские матчи Заря Луганск Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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