Украина. Премьер лига27 июля 2022, 06:07 | Обновлено 27 июля 2022, 06:18
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Зоря – Полесье – 5:3. Куча мячей в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Польше
27 июля 2022, 06:07 | Обновлено 27 июля 2022, 06:18
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Луганская «Заря» и житомирское «Полесье» провели в Варшаве товарищеский матч, готовясь к новому сезону.
В сверхрезультативном поединке команда Патрика ван Леувена одержала победу над коллективом Первой лиги со счетом 5:3.
Товарищеский матч
26 июля, Варшава (Польша)
Заря Луганск – Полесье Житомир – 5:3
Голы: Кристиан, 18, 42, Кабаев, 26, Нагнойный, 30, Матеус, 90 – Грицук, 23, 44 (пен), Янаков, 62.
Видеообзор матча
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