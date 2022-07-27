Зоря – Полесье – 5:3. Куча мячей в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Луганская «Заря» и житомирское «Полесье» провели в Варшаве товарищеский матч, готовясь к новому сезону.

В сверхрезультативном поединке команда Патрика ван Леувена одержала победу над коллективом Первой лиги со счетом 5:3.

Товарищеский матч

26 июля, Варшава (Польша)

Заря Луганск – Полесье Житомир – 5:3

Голы: Кристиан, 18, 42, Кабаев, 26, Нагнойный, 30, Матеус, 90 – Грицук, 23, 44 (пен), Янаков, 62.

Видеообзор матча