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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 04:00 |
3
0

Заря – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

26 июля 2022, 04:00 |
3
0
Заря – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Во вторник, 26 июля, состоится контрольный поединок, в котором сыграют луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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