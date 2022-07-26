Украина. Премьер лига26 июля 2022, 04:00 |
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Заря – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
26 июля 2022, 04:00 |
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Во вторник, 26 июля, состоится контрольный поединок, в котором сыграют луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
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