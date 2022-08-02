Подготовка к Лиге Европы. Днепр-1 уверенно победил в спарринге

«Днепр-1» продолжает подготовку к старту сезона УПЛ и матчам квалификации Лиги Европы. Во вторник команда Александра Кучера в контрольном матче обыграла словенский клуб «Белтинцы».

Украинская команда выиграла со счетом 3:0.

СК «Днепр-1» – НД «Белтинцы» (Словения) 3:0

Голы: Залер (42, в свои ворота), Назаренко (66), Горбунов (90+4)

«Днепр-1»: 1. Валеф (44. Кинарейкин, 72), 6. Бузанелло (19. Назаренко, 46), 15. Логинов (кап), 24. Лучкевич (47. Кононов, 80), 39. Сваток (3. Адамюк, 62), 4. Танчик, 8. Когут (5. Сарапий, 72), 14. Бабенко, 76. Пихаленок (30. Рубчинский, 62), 99. Горбунов, 11. Громов