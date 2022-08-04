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Белтинцы
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Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 09:40 | Обновлено 04 августа 2022, 10:05
521
0

Днепр-1 – Белтинцы – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 августа 2022, 09:40 | Обновлено 04 августа 2022, 10:05
521
0
Днепр-1 – Белтинцы – 3:0. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» разгромил словенский клуб «Белтинцы» со счетом 3:0.

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Источник Sport.ua
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