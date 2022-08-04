Украина. Премьер лига04 августа 2022, 09:40 | Обновлено 04 августа 2022, 10:05
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Днепр-1 – Белтинцы – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 августа 2022, 09:40 | Обновлено 04 августа 2022, 10:05
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В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» разгромил словенский клуб «Белтинцы» со счетом 3:0.
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