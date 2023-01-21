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  4. Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
21 января 2023, 14:25 |
1082
0

Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время зимней паузы

21 января 2023, 14:25 |
1082
0
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
ФК Челси. Михаил Мудрик

Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти

Вратари:

Орест Костик (Металлист)

Защитники:

Рональд Матаррита (Цинциннати)

Егор Клименчук (Металлист)

Богдан Порох (Металлист)

Хайнер (Азуриз)

Полузащитники:

Евгений Пасич (Верес, 150 тыс евро)

Вячеслав Танковский (Металлист)

Евгений Подлепенец (Металлист)

Зиньо (Гремио U20)

Нападающие:

Максим Прядун (Металлист)


Днепр-1

Защитники:

Габриэл Бусанелло (Шапекоэнсе, окончание аренды)

Полузащитники:

Фарес Балули (Кабили)

Нападающие:

Артем Громов (свободный агент)

Артем Довбик (Галатасарай)

Защитники:

Георгий Гочолейшвили (Сабуртало, 1 млн евро)

Максим Таловеров (Славия)

Мауро Перкович (Истра 1961)

Ярослав Ракицкий (Адана Демирспор)

Полузащитники:

Кевин (Палмейрас)

Джеффиньо (Ботафого)


Шахтер

Вратари:

Анатолий Трубин (Ювентус)

Полузащитники:

Михаил Мудрик (Челси, 70 млн евро)

Нападающие:

Андрей Кулаков (Александрия)

Защитники:

Денис Кузык (Колос, возврат из аренды)

Полузащитники:

Николай Михайленко (Заря, возврат из аренды)

Назар Волошин (Кривбасс, возврат из аренды)

Богдан Леднев (Фехервар, возврат из аренды)


Динамо

Защитники:

Томаш Кендзера (ПАОК)

Полузащитники:

Николай Михайленко (Александрия, аренда)

Виктор Цыганков (Жирона, 5 млн евро)

Нападающие:

Артем Беседин (Сивасспор)

Вратари:

Владислав Кучерук (свободный агент)

Полузащитники:

Алексей Хахлев (Минай)


Заря

Вратари:

Никита Шевченко (Александрия)

Полузащитники:

Кристиан (Младост)

Максим Лунев (Кривбасс)

Николай Михайленко (Динамо, окончание аренды)

Ахмед Алибеков (Львов, аренда)

Нападающие:

Даниил Алефиренко (Черноморец)

Вратари:

Никита Шевченко (Заря)

Полузащитники:

Николай Михайленко (Динамо, аренда)

Нападающие:

Андрей Кулаков (Шахтер)


Александрия

Вратари:

Олег Билык (Ингулец)

Полузащитники:

Денис Костышин (Эль-Пасо)

Кирилл Дришлюк


Колос

Защитники:

Денис Кузык (Динамо, окончание аренды)

Полузащитники:

Евгений Задоя (Черноморец)


Ворскла

Защитники:

Джоко Зайков (Университатя)

Нападающие:

Марлисон (Фигейренсе)


Металлист 1925

Полузащитники:

Артем Дудик (свободный агент)

Нападающие:

Илья Зубков (свободный агент)

Защитники:

Даниил Бескоровайный (ДАК 1904, 150 тыс евро)

Полузащитники:

Максим Лунев (Заря)

Клим Приходько (Шахтер U-19)


Кривбасс

Защитники:

Иван Зотько (свободный агент)

Драган Ловрич (свободный агент)

Полузащитники:

Назар Волошин (Динамо, окончание аренды)

Нападающие:

Алексей Хобленко (Карпаты, аренда)

Защитники:

Денис Балан (свободный агент)

Даниил Хондак (Горняк-Спорт)

Полузащитники:

Андрей Близниченко (Ингулец)


Верес

Защитники:

Роман Мирошник (свободный агент)

Полузащитники:

Сергей Шестаков (свободный агент)

Евгений Пасич (Днепр-1, 150 тыс евро)

Нападающие:

Михаил Сергийчук (свободный агент)


Металлист

Вратари:

Орест Костик (Днепр-1)

Александр Рыбка (Львов)

Защитники:

Егор Клименчук (Днепр-1)

Богдан Порох (Днепр-1)

Полузащитники:

Вячеслав Танковский (Днепр-1)

Евгений Подлепенец (Днепр-1)

Нападающие:

Максим Прядун (Днепр-1)


Рух


Минай

Полузащитники:

Алексей Хахлев (Заря)

Вратари:

Олег Билык (Александрия)

Защитники:

Алексей Мигунов (ЛНЗ)

Нападающие:

Владислав Войцеховский (ЛНЗ)


Ингулец

Полузащитники:

Андрей Близниченко (Верес)

Полузащитники:

Александр Нойок (Маккаби Б.-Р.)

Евгений Задоя (Колос)

Нападающие:

Даниил Алефиренко (Заря)


Черноморец

Защитники:

Сергей Суханов (свободный агент)

Полузащитники:

Сергей Петько (свободный агент)

Иван Литвиненко (свободный агент)

Реальдо Фили (свободный агент)

Сергей Кравченко (завершил карьеру)

Иван Бобко (Карпаты, аренда)

Вратари:

Александр Рыбка (Металлист)

Защитники:

Алексей Дитятьев (Аксу)

Полузащитники:

Ахмед Алибеков (Заря, аренда)

Нападающие:

Адеринсола Эсеола (Хебир)


Львов

Вратари:

Александр Ильющенков (Карпаты)

Защитники:

Павел Полегенько (свободный агент)

Полузащитники:

Богдан Мышенко (свободный агент)

Михаил Шишка (свободный агент)

Андрей Якимив (свободный агент)

Борис Крушинский (Полесье, 100 тыс евро)

Виталий Бойко (свободный агент)

Нападающие:

Назарий Ныч (свободный агент)
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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