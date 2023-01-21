Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время зимней паузы
Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Вратари:
Орест Костик (Металлист)
Защитники:
Рональд Матаррита (Цинциннати)
Егор Клименчук (Металлист)
Богдан Порох (Металлист)
Хайнер (Азуриз)
Полузащитники:
Евгений Пасич (Верес, 150 тыс евро)
Вячеслав Танковский (Металлист)
Евгений Подлепенец (Металлист)
Зиньо (Гремио U20)
Нападающие:
Максим Прядун (Металлист)
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Защитники:
Габриэл Бусанелло (Шапекоэнсе, окончание аренды)
Полузащитники:
Фарес Балули (Кабили)
Нападающие:
Артем Громов (свободный агент)
Артем Довбик (Галатасарай)
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Защитники:
Георгий Гочолейшвили (Сабуртало, 1 млн евро)
Максим Таловеров (Славия)
Мауро Перкович (Истра 1961)
Ярослав Ракицкий (Адана Демирспор)
Полузащитники:
Кевин (Палмейрас)
Джеффиньо (Ботафого)
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Вратари:
Анатолий Трубин (Ювентус)
Полузащитники:
Михаил Мудрик (Челси, 70 млн евро)
Нападающие:
Андрей Кулаков (Александрия)
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Защитники:
Денис Кузык (Колос, возврат из аренды)
Полузащитники:
Николай Михайленко (Заря, возврат из аренды)
Назар Волошин (Кривбасс, возврат из аренды)
Богдан Леднев (Фехервар, возврат из аренды)
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Защитники:
Томаш Кендзера (ПАОК)
Полузащитники:
Николай Михайленко (Александрия, аренда)
Виктор Цыганков (Жирона, 5 млн евро)
Нападающие:
Артем Беседин (Сивасспор)
|
Вратари:
Владислав Кучерук (свободный агент)
Полузащитники:
Алексей Хахлев (Минай)
|
|
Вратари:
Никита Шевченко (Александрия)
Полузащитники:
Кристиан (Младост)
Максим Лунев (Кривбасс)
Николай Михайленко (Динамо, окончание аренды)
Ахмед Алибеков (Львов, аренда)
Нападающие:
Даниил Алефиренко (Черноморец)
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Вратари:
Никита Шевченко (Заря)
Полузащитники:
Николай Михайленко (Динамо, аренда)
Нападающие:
Андрей Кулаков (Шахтер)
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Вратари:
Олег Билык (Ингулец)
Полузащитники:
Денис Костышин (Эль-Пасо)
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Защитники:
Денис Кузык (Динамо, окончание аренды)
Полузащитники:
Евгений Задоя (Черноморец)
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Защитники:
Джоко Зайков (Университатя)
Нападающие:
Марлисон (Фигейренсе)
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Полузащитники:
Артем Дудик (свободный агент)
Нападающие:
Илья Зубков (свободный агент)
|
Защитники:
Даниил Бескоровайный (ДАК 1904, 150 тыс евро)
Полузащитники:
Максим Лунев (Заря)
Клим Приходько (Шахтер U-19)
|
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Защитники:
Иван Зотько (свободный агент)
Драган Ловрич (свободный агент)
Полузащитники:
Назар Волошин (Динамо, окончание аренды)
Нападающие:
Алексей Хобленко (Карпаты, аренда)
|
Защитники:
Денис Балан (свободный агент)
Даниил Хондак (Горняк-Спорт)
Полузащитники:
Андрей Близниченко (Ингулец)
|
|
Защитники:
Роман Мирошник (свободный агент)
Полузащитники:
Сергей Шестаков (свободный агент)
Евгений Пасич (Днепр-1, 150 тыс евро)
Нападающие:
Михаил Сергийчук (свободный агент)
|
|
Вратари:
Орест Костик (Днепр-1)
Александр Рыбка (Львов)
Защитники:
Егор Клименчук (Днепр-1)
Богдан Порох (Днепр-1)
Полузащитники:
Вячеслав Танковский (Днепр-1)
Евгений Подлепенец (Днепр-1)
Нападающие:
Максим Прядун (Днепр-1)
|
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|
|
Полузащитники:
Алексей Хахлев (Заря)
|
Вратари:
Олег Билык (Александрия)
Защитники:
Алексей Мигунов (ЛНЗ)
Нападающие:
Владислав Войцеховский (ЛНЗ)
|
|
Полузащитники:
Андрей Близниченко (Верес)
|
Полузащитники:
Александр Нойок (Маккаби Б.-Р.)
Евгений Задоя (Колос)
Нападающие:
Даниил Алефиренко (Заря)
|
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Защитники:
Сергей Суханов (свободный агент)
Полузащитники:
Сергей Петько (свободный агент)
Иван Литвиненко (свободный агент)
Реальдо Фили (свободный агент)
Сергей Кравченко (завершил карьеру)
Иван Бобко (Карпаты, аренда)
|
Вратари:
Александр Рыбка (Металлист)
Защитники:
Алексей Дитятьев (Аксу)
Полузащитники:
Ахмед Алибеков (Заря, аренда)
Нападающие:
Адеринсола Эсеола (Хебир)
|
|
Вратари:
Александр Ильющенков (Карпаты)
Защитники:
Павел Полегенько (свободный агент)
Полузащитники:
Богдан Мышенко (свободный агент)
Михаил Шишка (свободный агент)
Андрей Якимив (свободный агент)
Борис Крушинский (Полесье, 100 тыс евро)
Виталий Бойко (свободный агент)
Нападающие:
Назарий Ныч (свободный агент)
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