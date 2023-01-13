ОФИЦИАЛЬНО. Никита Шевченко - игрок Александрии

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с вратарем Никитой Шевченко. Договор рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что Шевченко не играл последние полтора года из-за серьезной травмы, хотя ранее был основным вратарем «Зари» и вызывался в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Александрии» Руслан Ротань готов дать Шевченко шанс.

Пока нет информации, покинет ли команду основной кипер Олег Билык, который показывал надежную игру в первой части сезона.