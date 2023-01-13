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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Никита Шевченко - игрок Александрии
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 17:05 |
607
0

ОФИЦИАЛЬНО. Никита Шевченко - игрок Александрии

Вратарь получит шанс в новой команде

13 января 2023, 17:05 |
607
0
ОФИЦИАЛЬНО. Никита Шевченко - игрок Александрии
ФК Александрия. Никита Шевченко

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с вратарем Никитой Шевченко. Договор рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что Шевченко не играл последние полтора года из-за серьезной травмы, хотя ранее был основным вратарем «Зари» и вызывался в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Александрии» Руслан Ротань готов дать Шевченко шанс.

Пока нет информации, покинет ли команду основной кипер Олег Билык, который показывал надежную игру в первой части сезона.

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Александрия Никита Шевченко трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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