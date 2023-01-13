ОФИЦИАЛЬНО. Никита Шевченко - игрок Александрии
Вратарь получит шанс в новой команде
Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с вратарем Никитой Шевченко. Договор рассчитан до лета 2024 года.
Отметим, что Шевченко не играл последние полтора года из-за серьезной травмы, хотя ранее был основным вратарем «Зари» и вызывался в сборную Украины.
Ранее сообщалось, что новый тренер «Александрии» Руслан Ротань готов дать Шевченко шанс.
Пока нет информации, покинет ли команду основной кипер Олег Билык, который показывал надежную игру в первой части сезона.
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