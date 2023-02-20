Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:21
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Источник: Кане вернулся в Ворсклу
Полтавский клуб уладил визовые вопросы для 22-летний малийца
20 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:21
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В воскресенье, 19 февраля, в турецком лагере полтавской «Ворсклы» высадился Ибрахим Кане.
В последний месяц руководство клуба решало визовые вопросы для возвращения 22-летнего малийца.
Осенью Кане играл за китайский «Циндао Чжуннен» (23 матча, 5 голов). Действующий контракт Кане с «Ворсклой» рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, накануне «Ворскла» подписала бразильского защитника.
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