Источник: Кане вернулся в Ворсклу

В воскресенье, 19 февраля, в турецком лагере полтавской «Ворсклы» высадился Ибрахим Кане.

В последний месяц руководство клуба решало визовые вопросы для возвращения 22-летнего малийца.

Осенью Кане играл за китайский «Циндао Чжуннен» (23 матча, 5 голов). Действующий контракт Кане с «Ворсклой» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, накануне «Ворскла» подписала бразильского защитника.