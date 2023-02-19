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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника
Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 16:45 |
302
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника

Лукас Рамирес оформил контракт с полтавским клубом

19 февраля 2023, 16:45 |
302
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника
ФК Ворскла. Лукас Рамирес

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте подтвердил подписание бразильского защитника Лукаса Рамиреса. Игрок получил контракт на три года.

Сообщается, что 20-летний Рамирес работал с командой в течение тренировочного сбора в Турции и сумел убедить наставника Виктора Скрипника.

Рамирес действует на позиции центрального защитника. В Бразилии выступал за «Жувентуде».

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Источник ФК Ворскла
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