ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского защитника

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте подтвердил подписание бразильского защитника Лукаса Рамиреса. Игрок получил контракт на три года.

Сообщается, что 20-летний Рамирес работал с командой в течение тренировочного сбора в Турции и сумел убедить наставника Виктора Скрипника.

Рамирес действует на позиции центрального защитника. В Бразилии выступал за «Жувентуде».