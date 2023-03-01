ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 ушел в аренду в Карпаты
Новый вызов принял Сергей Горбунов
Львовские «Карпаты» сообщили о переходе 28-летнего полузащитника Сергея Горбунова. Это аренда, о сроке действия которой ничего не сообщается.
Играть за «Карпаты» Горбунов будет под 20-м номером.
Сергей Горбунов родом из Мариуполя. В своей карьере он среди прочего играл за «Шахтер» Донецк, «Мариуполь» и «Металлист», с которым подписал контракт летом 2021 года.
Нынешний сезон хавбек начал в рядах «Днепра-1», провел в УПЛ 5 матчей, а в рамках Лиги конференций отыграл в 4-х матчах.
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