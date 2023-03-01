Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 ушел в аренду в Карпаты
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 13:44 | Обновлено 01 марта 2023, 14:01
795
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 ушел в аренду в Карпаты

Новый вызов принял Сергей Горбунов

01 марта 2023, 13:44 | Обновлено 01 марта 2023, 14:01
795
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 ушел в аренду в Карпаты
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» сообщили о переходе 28-летнего полузащитника Сергея Горбунова. Это аренда, о сроке действия которой ничего не сообщается.

Играть за «Карпаты» Горбунов будет под 20-м номером.

Сергей Горбунов родом из Мариуполя. В своей карьере он среди прочего играл за «Шахтер» Донецк, «Мариуполь» и «Металлист», с которым подписал контракт летом 2021 года.

Нынешний сезон хавбек начал в рядах «Днепра-1», провел в УПЛ 5 матчей, а в рамках Лиги конференций отыграл в 4-х матчах.

По теме:
Источник: Металлист подписал бразильского защитника из клуба Сан-Жозе
Георгий СУДАКОВ: «Не учитываем соперника, потому что все зависит от нас»
Матч Ворскла – Заря состоится в Александрии
Сергей Горбунов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Футбол | 01 марта 2023, 09:05 8
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»

Бывший футболист уверен, что главный тренер не просил об этом трансфере руководство

Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Футбол | 28 февраля 2023, 16:56 26
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем

Команда Игоря Йовичевича теперь отстает от «Днепра-1» всего на два очка

Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
Футбол | 28.02.2023, 19:55
Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
Футбол | 01.03.2023, 07:23
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ
Футбол | 01.03.2023, 12:14
Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ
Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У россии их больше». Буданов рассказал о сложной ситуации с пленными
«У россии их больше». Буданов рассказал о сложной ситуации с пленными
28.02.2023, 12:50 7
Война
ХИРН: «Кто-то должен пойти на уступки, иначе боя Фьюри – Усик не будет»
ХИРН: «Кто-то должен пойти на уступки, иначе боя Фьюри – Усик не будет»
28.02.2023, 12:16 8
Бокс
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
27.02.2023, 15:03 7
Футбол
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
27.02.2023, 13:05 4
Теннис
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
27.02.2023, 23:40 45
Футбол
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
27.02.2023, 14:20 4
Футбол
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
28.02.2023, 12:56 20
Футбол
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
27.02.2023, 19:04
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности