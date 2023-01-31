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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Забарного в Борнмут
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 22:26 | Обновлено 31 января 2023, 22:28
3161
5

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Забарного в Борнмут

Защитник продолжит карьеру в АПЛ

31 января 2023, 22:26 | Обновлено 31 января 2023, 22:28
3161
5
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Забарного в Борнмут
ФК Динамо. Илья Забарный

«Динамо» официально сообщило о том, что клуб продал в английский «Борнмут» защитника сборной Украины Илью Забарного. Сам «Борнмут» о подписании игрока пока не объявил.

Сумма трансфера не называется, но по информации СМИ, речь идет о 27 миллионах евро плюс процент от следующей продажи игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт рассчитан до лета 2028 года.

Забарный является воспитанником «Динамо». 20-летний защитник дебютировал за первую команду 11 сентября 2020 года, суммарно провел 84 матча.

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Динамо Киев Борнмут Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Александр
Удачи
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+11
Boodya 1209
Бажаю успіхів, якщо буде добре грати, то це хороший трамплін для нього
Ответить
+6
sahka1981
Успіхів вихованцю ДК і гарних матчів!
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+5
Alex AS
WoW
Ответить
0
serg1508
Чи й не чи АПЛ. Зато на Кипре тепло и много пляжей. 
Ответить
-6
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