ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Забарного в Борнмут

«Динамо» официально сообщило о том, что клуб продал в английский «Борнмут» защитника сборной Украины Илью Забарного. Сам «Борнмут» о подписании игрока пока не объявил.

Сумма трансфера не называется, но по информации СМИ, речь идет о 27 миллионах евро плюс процент от следующей продажи игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт рассчитан до лета 2028 года.

Забарный является воспитанником «Динамо». 20-летний защитник дебютировал за первую команду 11 сентября 2020 года, суммарно провел 84 матча.