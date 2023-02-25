Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера
Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 21:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 21:08
226
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера

Абдулла Абдуллаев заключил с харьковчанами трудовое соглашение на 2,5 года

25 февраля 2023, 21:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 21:08
226
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Абдулла Абдуллаев

ФК «Металлист 1925» заключил контракт с 21-летним украинским полузащитником Абдуллой Абдуллаевым. Срок сделки составляет два с половиной года.

Основная позиция – фланговый полузащитник. В «Металлисте 1925» Абдуллаев будет выступать под 15-м номером.

На профессиональном уровне Абдулла выступал за юношескую и молодежную команды «Шахтера», провел 22 матча, отличившись в них 22 голами. Зимой 2022-го стал игроком «Зари», но в официальных матчах не играл.

По теме:
Источник: Заря подписала воспитанника Динамо. Он покинул аутсайдера УПЛ
Рифет Капич: от изгоя Сараево до ключевого игрока Кривбасса
Заря обыграла лидера Второй лиги в контрольном матче
трансферы Шахтер Донецк Заря Луганск Металлист 1925 трансферы УПЛ Абдулла Абдуллаев
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Другие виды | 25 февраля 2023, 06:16 0
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика

Главные новости за 24 февраля на Sport.ua

ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Война | 24 февраля 2023, 23:23 1
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard

Знаменитый украинский боксер напомнил, что прошел год войны в Украины

Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ
Футбол | 25.02.2023, 19:45
Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ
Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Футбол | 25.02.2023, 18:37
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Тренер Борнмута рассказал, когда Забарный восстановится после травмы
Футбол | 25.02.2023, 13:42
Тренер Борнмута рассказал, когда Забарный восстановится после травмы
Тренер Борнмута рассказал, когда Забарный восстановится после травмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 13:20 77
Футбол
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 11
Война
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53
Бокс
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 1
Война
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
24.02.2023, 16:34 52
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
25.02.2023, 04:15 3
Бокс
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
24.02.2023, 00:53 139
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности