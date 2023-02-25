Украина. Премьер лига25 февраля 2023, 21:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 21:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера
Абдулла Абдуллаев заключил с харьковчанами трудовое соглашение на 2,5 года
25 февраля 2023, 21:07 | Обновлено 25 февраля 2023, 21:08
226
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ФК «Металлист 1925» заключил контракт с 21-летним украинским полузащитником Абдуллой Абдуллаевым. Срок сделки составляет два с половиной года.
Основная позиция – фланговый полузащитник. В «Металлисте 1925» Абдуллаев будет выступать под 15-м номером.
На профессиональном уровне Абдулла выступал за юношескую и молодежную команды «Шахтера», провел 22 матча, отличившись в них 22 голами. Зимой 2022-го стал игроком «Зари», но в официальных матчах не играл.
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