ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера

ФК «Металлист 1925» заключил контракт с 21-летним украинским полузащитником Абдуллой Абдуллаевым. Срок сделки составляет два с половиной года.

Основная позиция – фланговый полузащитник. В «Металлисте 1925» Абдуллаев будет выступать под 15-м номером.

На профессиональном уровне Абдулла выступал за юношескую и молодежную команды «Шахтера», провел 22 матча, отличившись в них 22 голами. Зимой 2022-го стал игроком «Зари», но в официальных матчах не играл.