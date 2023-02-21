ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Александрии

«Черноморец» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Александром Демченко. Условия и сроки контракта не называются.

Предыдущим клубом Демченко была «Александрия», контракт с которой был расторгнут лишь сегодня утром.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 1 гол и 1 ассист в 1 матчах за «Александрию» во всех турнирах.