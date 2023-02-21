Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 16:19 | Обновлено 21 февраля 2023, 16:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Александрии
Александр Демченко продолжит карьеру в Одессе
21 февраля 2023, 16:19 | Обновлено 21 февраля 2023, 16:20
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«Черноморец» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Александром Демченко. Условия и сроки контракта не называются.
Предыдущим клубом Демченко была «Александрия», контракт с которой был расторгнут лишь сегодня утром.
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 1 гол и 1 ассист в 1 матчах за «Александрию» во всех турнирах.
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