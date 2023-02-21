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Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 16:19 | Обновлено 21 февраля 2023, 16:20
1051
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Александрии

Александр Демченко продолжит карьеру в Одессе

21 февраля 2023, 16:19 | Обновлено 21 февраля 2023, 16:20
1051
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Александрии
ФК Черноморец

«Черноморец» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Александром Демченко. Условия и сроки контракта не называются.

Предыдущим клубом Демченко была «Александрия», контракт с которой был расторгнут лишь сегодня утром.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 1 гол и 1 ассист в 1 матчах за «Александрию» во всех турнирах.

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Черноморец Одесса Александр Демченко Александрия трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Черноморец
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