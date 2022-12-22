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Украина. Премьер лига
22 декабря 2022, 12:48 | Обновлено 22 декабря 2022, 12:50
1062
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого зимнего новичка

Денис Балан стал игроком ровенского клуба

22 декабря 2022, 12:48 | Обновлено 22 декабря 2022, 12:50
1062
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого зимнего новичка
НК Верес. Денис Балан

Крайний защитник Денис Балан стал первым зимним новичком ровенского «Вереса».

Сообщается, что 29-летний защитник подписал с народным клубом контракт сроком на полтора года.

Отметим, что с 20 октября Балан был без клуба. До этого он защищал цвета ФК «Злате Моравце» из Словакии. Денис также играл в таких клубах: «Динамо» (Киев), «Реал Фарма» (Одесса), «Черкасский Днепр» (Черкассы), «Черноморец» (Одесса), «Ингулец» (Петрово), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Таборско» (Чехия), «ВиОн» (Словакия).

Также следует добавить, что Балан провел 40 матчей за юношеские сборные Украины U-16, U-17, U-18, U-19.

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Источник ФК Верес
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