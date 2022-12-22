ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого зимнего новичка

Крайний защитник Денис Балан стал первым зимним новичком ровенского «Вереса».



Сообщается, что 29-летний защитник подписал с народным клубом контракт сроком на полтора года.



Отметим, что с 20 октября Балан был без клуба. До этого он защищал цвета ФК «Злате Моравце» из Словакии. Денис также играл в таких клубах: «Динамо» (Киев), «Реал Фарма» (Одесса), «Черкасский Днепр» (Черкассы), «Черноморец» (Одесса), «Ингулец» (Петрово), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Таборско» (Чехия), «ВиОн» (Словакия).



Также следует добавить, что Балан провел 40 матчей за юношеские сборные Украины U-16, U-17, U-18, U-19.