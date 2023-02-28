ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал игрока, который выиграл «народный отбор»

Ровенский «Верес» сообщил о подписании контракта с 22-летним полузащитником Владиславом Тишининовым. Он стал одним из победителей «народного отбора», который состоялся в Ровно в январе этого года.

С Тишининовым заключено соглашение сроком на три года.

Владислав Тишининов родом из Донецкой области. Футбольное образование он получил в киевской ДЮСШ-15. Ранее хавбек играл среди прочего за клуб «Земплин» Словакия, «Арсенал-Киев» и мариупольский «Яруд».