Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 19:36 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал игрока, который выиграл «народный отбор»
Ровенский клуб пополнился Владиславом Тишининовым
28 февраля 2023, 19:36 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:39
964
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Ровенский «Верес» сообщил о подписании контракта с 22-летним полузащитником Владиславом Тишининовым. Он стал одним из победителей «народного отбора», который состоялся в Ровно в январе этого года.
С Тишининовым заключено соглашение сроком на три года.
Владислав Тишининов родом из Донецкой области. Футбольное образование он получил в киевской ДЮСШ-15. Ранее хавбек играл среди прочего за клуб «Земплин» Словакия, «Арсенал-Киев» и мариупольский «Яруд».
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