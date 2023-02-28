Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал игрока, который выиграл «народный отбор»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 19:36 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:39
964
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал игрока, который выиграл «народный отбор»

Ровенский клуб пополнился Владиславом Тишининовым

28 февраля 2023, 19:36 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:39
964
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал игрока, который выиграл «народный отбор»
НК Верес

Ровенский «Верес» сообщил о подписании контракта с 22-летним полузащитником Владиславом Тишининовым. Он стал одним из победителей «народного отбора», который состоялся в Ровно в январе этого года.

С Тишининовым заключено соглашение сроком на три года.

Владислав Тишининов родом из Донецкой области. Футбольное образование он получил в киевской ДЮСШ-15. Ранее хавбек играл среди прочего за клуб «Земплин» Словакия, «Арсенал-Киев» и мариупольский «Яруд».

По теме:
Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
Манчестер Сити нацелился на хавбека Челси
ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч получился таким, каким мы хотели его видеть»
Верес Ровно Владислав Тишининов трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига трансферы
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Футбол | 28 февраля 2023, 10:25 7
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»

Хавбек «Динамо» – о восстановлении после травмы

Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27 февраля 2023, 23:40 41
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году

Главную награду сезона получил знаменитый аргентинец Лионель Месси

Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Война | 27.02.2023, 20:43
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
Футбол | 28.02.2023, 15:53
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Футбол | 28.02.2023, 16:16
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
27.02.2023, 14:20 4
Футбол
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
27.02.2023, 16:25 13
Бокс
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
28.02.2023, 14:45 5
Футбол
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 15
Футбол
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
28.02.2023, 10:00
Бокс
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
27.02.2023, 07:28 1
Война
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
26.02.2023, 17:45 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности