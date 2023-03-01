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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 16:37 | Обновлено 01 марта 2023, 16:52
3890
19

ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера

«Горняки» подписали хавбека из Таджикистана

01 марта 2023, 16:37 | Обновлено 01 марта 2023, 16:52
3890
19
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Хусрав Тоиров

Донецкий «Шахтер» уведомил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Хусравом Тоировым. Соглашение с перспективным игроком, выступающим за молодежную сборную Таджикистана, рассчитано до 2028 года.

Тоиров в 15-летнем возрасте дебютировал в составе родного клуба «Локомотив-Памир». В августе 2022 года он подписал соглашение с клубом из Премьер-лиги Казахстана «Атырау», за который сыграл в 11 матчах, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что в лице Хусрава Тоирова в «Шахтере» видят потенциальную замену Михаилу Мудрику, который в январе перешел в лондонский «Челси».

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Хусрав Тоиров Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Атырау
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 19
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y-maxim
Спустился с гор в шахту
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+2
Andr88
Срна после случая с Мудриком думает вот наконец-то повалило .Хочет ещё пару пацанов распиарить и слить в Англию по заоблачным ценам 
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+1
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New Zealander
Підсилення потрібні але це вже занадто молодь. Треба підписувати хоча б 22 річних які вже десь пограли трохи на професійному рівні. Отого Еріка з команди Реброва взяти або з чемпіонатів Греції та Кіпру там купа молодих талановитих латиносів грають
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0
Tatiana Tam
Ну от, і на ще одну яхту заощадив
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-1
Dixon
Тысяч 200-250 отдали максимум  ,отличная цена для 18 летнего перпесктивного игрока  ,а может он талант  как заиграет ,что Челси и его купит млн за 50
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-2
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Burevestnik
після втечі бразил, в клубі говорили про своїх вихованців і гравців з України. 
Пройшов рік і  риторика змінилась. 
Хамелеони...
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-3
Igorrr
Я тоже люблю шаурму но не настолько
Ответить
-3
Igorrr
Где Саранча его нашёл?? На Троещине шаурму продавал?!
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-3
Igorrr
На барана поменяли?
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Середньоазійському ринку наші гранди приділяють мало уваги. Але й там можна знайти талановитих футболістів. Не так багато, як в Латинській Америці чи на Балканах, та все ж... Згадайте Максима Шацьких. Треба пробувати! І хай спроба Шахтаря виявиться вдалою!
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-4
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