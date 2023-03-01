ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера

Донецкий «Шахтер» уведомил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Хусравом Тоировым. Соглашение с перспективным игроком, выступающим за молодежную сборную Таджикистана, рассчитано до 2028 года.

Тоиров в 15-летнем возрасте дебютировал в составе родного клуба «Локомотив-Памир». В августе 2022 года он подписал соглашение с клубом из Премьер-лиги Казахстана «Атырау», за который сыграл в 11 матчах, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что в лице Хусрава Тоирова в «Шахтере» видят потенциальную замену Михаилу Мудрику, который в январе перешел в лондонский «Челси».