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  4. На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 07:23 | Обновлено 01 марта 2023, 08:47
3380
8

На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?

18-летний Хусрав Тоиров выступает за команду «Атырау» в Казахстане

01 марта 2023, 07:23 | Обновлено 01 марта 2023, 08:47
3380
8
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
Telegram. Хусрав Тоиров

Левый вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана заинтересовал донецкий «Шахтер», информирует казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

18-летний Хусрав выступает за команду «Атырау» в чемпионате Казахстана. Cкауты донецкого клуба следят за игрой Тоирова. «Горняки» намерены купить футболиста у «нефтяников».

Кожахмет сообщил: «Шахтер» нашел замену Мудрику в Казахстане. Интерес реальный. Transfermarkt оценивает «атырауского Хвичу» в 150 тысяч евро. Но это лишь условные цифры, за Тоирова могут заплатить и больше. Он действительно очень талантлив».

Тоиров может играть в амплуа левого вингера, правого вингера и центрального форварда. Его контракт с «Атырау» истекает в конце 2023 года.

В текущем сезоне он провел за «Атырау» 11 матчей и сделал 2 ассиста. 18-летний футболист также провел 6 поединков и забил 1 гол за сборные Таджикистана U-17 и U-20.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Атырау трансферы трансферы УПЛ Хусрав Тоиров
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Комментарии 8
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Злий Глобинець
Навряд чи. Бо статистика в такому слабенькому чемпіонаті не вражає. Хоча... хіба що "на виріст"... а раптом заграє років через три, після того, як його підучать в Шахтарі.
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0
ptolemeus
Таджикистонаманама
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0
zzg77
Думаю, что миллионов за 50 купят! Тенге, конечно.
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0
Павел Добрянский
У першому абзаці Тоїров, в останньому - Тоїрів. То як його прізвище?)
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Andr88
Почему бы не вернуть Мудрика обратно ? Ясно что это провальный трансфер а Шахтёру он бы пригодился 
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-1
Перец
Шо попало
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-1
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