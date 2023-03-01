На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
18-летний Хусрав Тоиров выступает за команду «Атырау» в Казахстане
Левый вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана заинтересовал донецкий «Шахтер», информирует казахстанский журналист Айдын Кожахмет.
18-летний Хусрав выступает за команду «Атырау» в чемпионате Казахстана. Cкауты донецкого клуба следят за игрой Тоирова. «Горняки» намерены купить футболиста у «нефтяников».
Кожахмет сообщил: «Шахтер» нашел замену Мудрику в Казахстане. Интерес реальный. Transfermarkt оценивает «атырауского Хвичу» в 150 тысяч евро. Но это лишь условные цифры, за Тоирова могут заплатить и больше. Он действительно очень талантлив».
Тоиров может играть в амплуа левого вингера, правого вингера и центрального форварда. Его контракт с «Атырау» истекает в конце 2023 года.
В текущем сезоне он провел за «Атырау» 11 матчей и сделал 2 ассиста. 18-летний футболист также провел 6 поединков и забил 1 гол за сборные Таджикистана U-17 и U-20.
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