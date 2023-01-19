Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата

«Шахтер» завершил свой самый успешный исходящий трансфер в истории. Еще во время переговоров с «Челси» и «Арсеналом» по Михаилу Мудрику тренерский штаб дончан наверняка прикидывал, как и кем заменить своего самого эффективного атакующего исполнителя. Ведь с команды никто не снимает как задачу-минимум (не выпасть из топ-2 УПЛ), так и цель взять золотые медали.

В сезоне-2022/2023 Мудрик успел совершить 18 (10 голов, 8 ассистов) результативных действий, 13 из которых (7 голов, 6 ассистов) пришлись на УПЛ. В обоих вариантах статистики речь идет почти о 50 процентах голов команды. Ведь «Шахтер» забил 37 голов во всех соревнованиях и 29 голов - в УПЛ.

Вряд ли «оранжево-черные» оперативно найдут замену Мудрику - хотя бы приблизительно равных новичку «Челси» по классу игроков в украинском чемпионате нет, качественные легионеры к нам сейчас не поедут. Поэтому «Шахтеру» придется ориентироваться на внутренние резервы. Которые есть.

Иван Петряк

28-летний вингер имеет контракт до лета 2026 года, но, видимо, весной у него будет последний реальный шанс доказать свою необходимость «Шахтеру». Потому что осень Петряку откровенно не удалась. Футболист, который обошелся горнякам в 1,5 млн евро, в 17-ти матчах смог сделать только один ассист, да и набрал всего-то 547 минут игрового времени.

Такую статистику можно смело назвать полным провалом. Но Йовичевич вправе надеяться на две вещи. Во-первых, на мотивацию самого Петряка, у которого должно взыграть самолюбие. Во-вторых, просто есть осознание, что Иван не оказался в комфортных условиях после перехода. Звездой чемпионата Венгрии Петряк стал в роли левого вингера, совершая в среднем почти 0,5 результативных действий и забивая в среднем почти 0,25 гола за матч, и это на дистанции более ста игр, которая отметает любые разговоры о случайности. А какие шансы у воспитанника «Зари» были выиграть конкуренцию у Мудрика?

На правом фланге же Петряк не так хорош, да и есть кому закрывать позицию правого вингера в Шахтере.

Впрочем, ренессанс Петряка хотя бы в рамках УПЛ не выглядит очевидным развитием ситуации.

Марьян Швед и Александр Зубков



ФК Шахтер. Александр Зубков забивает «Реалу»

Травмы этих исполнителей сильно ударили по атакующему потенциалу «Шахтера» в конце осени. Зубков и Швед, в первую очередь, склонны к действиям на правом фланге. Однако существуют варианты, при которых и Александр, и Марьян получат места в основе. И речь не только о том, что Швед способен сыграть центрфорварда.

Йовичевич наверняка рассматривает обоих как реальных кандидатов на место левого вингера. В первую очередь, Зубкова, так как у Шведа минимальный и неудачный опыт игры на этой позиции. Александр тоже не блистал - что конкретно в «Шахтере», что вообще. Но у него хотя бы есть три и гола четыре ассиста в 20-ти матчах в роли левого вингера. Использовали его в этом амплуа и в донецкой команде. Мы уже привыкли к тому, что у «Шахтера» на флангах атаки действуют инвертированные вингеры, но, как говорится, возможны и другие варианты.

Георгий Судаков



ФК Шахтер. Георгий Судаков

У Судакова из характеристик инвертированного вингера для левого фланга есть только правая ударная нога, то есть склонность к смещениям в центр.

Однако Георгия уже пробовал в этой роли Йовичевич. Центр полузащиты «Шахтера» укомплектован достаточно неплохо, тем более хотя бы на уровне УПЛ свою эффективность продемонстрировал Дмитрий Крыськив. Судаков, занимая формально позицию на левом фланге, фактически будет дополнительным полузащитником для розыгрышей в центре, а бровка освободится для подключений Богдана Михайличенко или же выздоравливающего после травмы Виктора Корниенко.

В конце концов, использует же Хави в роли фальшивого вингера Гави. Подобная роль иногда была в Барселоне и сборной Испании и у Андреса Иньесты. Да и Федерико Вальверде, который нередко играет в Реале в атаке справа, это отнюдь не профильный вингер. Вспомним и Кевина де Брейне, который в Манчестер Сити формально иногда выходит на фланге атаки.

Изменение игровой структуры

Речь не о том, что Игор Йовичевич перейдет на схему 3-4-3 или же 3-5-2, хотя и подобные эксперименты исключать нельзя. Например, в такой формации более органично будет выглядеть Ярослав Ракицкий - партнеры по обороне замаскируют нехватку скорости у ветерана, в то же время «оранжево-черные» получат дополнительного плеймейкера-защитника, а Михайличенко (или Корниенко) - большую свободу в атаке. Но это именно возможные исключения из правил, так как и для Йовичевича, и для «Шахтера» уже лет 20 подобные игровые модули попросту не характерны.

Частично об этом варианте мы упомянули, рассматривая Судакова как возможного кандидата на роль левого вингера.

При Михаиле Мудрика структура игры «Шахтера» в атаке логично была заточена именно под Мудрика - и как индивидуально сильнейшего футболиста команды, и как возможность максимально его распиарить, чтобы выгодно продать. Ну а раз его в составе уже нет, то и придумывать нужно что-то новое.

Это означает, что «Шахтер» либо значительно уменьшит акцент в атаках на левый фланг, либо же изменится роль Богдана Михайличенко, который вингера играть не будет (опыт имеет, но маленький и не впечатляющий), но в плане подключений в атаку проявил себя за осень-2022 неплохо - 1+4, в том числе два ассиста в двух матчах с «Реалом». Напомним заодно, что «Шахтер» еще не выкупил его контракт у «Андерлехта», что должно дополнительно мотивировать воспитанника «Динамо».

Не стоит забывать и о Лассине Траоре. Представитель Буркина-Фасо осенью ожидаемо выглядел намного хуже себя самого до серьезной травмы. Но и такой Траоре в 17 матчах забил три гола и сделал три ассиста. Если Лассина полностью восстановит кондиции, то команда в атаке смело может играть на него. Ведь и африканец умеет играть на команду и не делать акцент на личной статистике.

Игорь ЯСЛИК