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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал левого полузащитника Зари
Украина. Премьер лига
05 января 2023, 10:14 |
1360
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал левого полузащитника Зари

Максим Лунев снова будет работать под руководством Юрия Вернидуба

05 января 2023, 10:14 |
1360
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал левого полузащитника Зари
ФК Кривбасс. Максим Лунев

Криворожский «Кривбасс» подписал первого новичка в зимнее трансферное окно. Им стал 24-летний левый полузащитник Максим Лунев.

Контракт подписан сроком на 2 года.

Последней командой Лунева была луганская «Заря», сотрудничество с которой на днях было прекращено по взаимному согласию сторон. В «Кривбассе» Максим будет выступать под номером 14.

Отметим, что на счету Лунева 24 сыгранных матча за юношескую и молодежную сборную Украины.

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Максим Лунев трансферы Заря Луганск трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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