ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал левого полузащитника Зари

Криворожский «Кривбасс» подписал первого новичка в зимнее трансферное окно. Им стал 24-летний левый полузащитник Максим Лунев.



Контракт подписан сроком на 2 года.



Последней командой Лунева была луганская «Заря», сотрудничество с которой на днях было прекращено по взаимному согласию сторон. В «Кривбассе» Максим будет выступать под номером 14.



Отметим, что на счету Лунева 24 сыгранных матча за юношескую и молодежную сборную Украины.