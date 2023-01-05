Украина. Премьер лига05 января 2023, 10:14 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал левого полузащитника Зари
Максим Лунев снова будет работать под руководством Юрия Вернидуба
05 января 2023, 10:14 |
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Криворожский «Кривбасс» подписал первого новичка в зимнее трансферное окно. Им стал 24-летний левый полузащитник Максим Лунев.
Контракт подписан сроком на 2 года.
Последней командой Лунева была луганская «Заря», сотрудничество с которой на днях было прекращено по взаимному согласию сторон. В «Кривбассе» Максим будет выступать под номером 14.
Отметим, что на счету Лунева 24 сыгранных матча за юношескую и молодежную сборную Украины.
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