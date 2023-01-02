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  4. Максим Лунев покинул Зарю
Украина. Премьер лига
02 января 2023, 21:32 | Обновлено 02 января 2023, 21:52
1559
0

Максим Лунев покинул Зарю

Хавбек ушел по согласию сторон

02 января 2023, 21:32 | Обновлено 02 января 2023, 21:52
1559
0
Максим Лунев покинул Зарю
ФК Заря. Максим Лунев

24-летний полузащитник Максим Лунев покинул «Зарю». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Игрок и клуб прекратили сотрудничество по согласию сторон.

В «Заре» Лунев выступал с лета 2017 года, сыграв 114 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

В нынешнем сезоне Максим Лунев сыграл за «Зарю» 11 матчей.

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Источник ФК Заря
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