Украина. Премьер лига02 января 2023, 21:32 | Обновлено 02 января 2023, 21:52
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Максим Лунев покинул Зарю
Хавбек ушел по согласию сторон
02 января 2023, 21:32 | Обновлено 02 января 2023, 21:52
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24-летний полузащитник Максим Лунев покинул «Зарю». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Игрок и клуб прекратили сотрудничество по согласию сторон.
В «Заре» Лунев выступал с лета 2017 года, сыграв 114 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.
В нынешнем сезоне Максим Лунев сыграл за «Зарю» 11 матчей.
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