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  4. Новый Забарный. Динамо подтвердило возвращение молодого защитника
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 16:05 |
386
0

Новый Забарный. Динамо подтвердило возвращение молодого защитника

Максим Дячук получит шанс в киевской команде

01 февраля 2023, 16:05 |
386
0
Новый Забарный. Динамо подтвердило возвращение молодого защитника
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

«Динамо» Киев подтвердило, что отозвало из аренды защитника Максима Дячука, который минувшим летом перебрался в «Александрию» на правах двухлетней аренды.

Однако у киевлян была опция досрочного возвращения игрока. 19-летний Дячук в нынешнем сезоне УПЛ провел три матча.

Во вторник «Динамо» продало в «Борнмут» основного центрального защитника Илью Забарного. Клуб сообщает, что Дячук вскоре присоединится к сбору киевлян в Турции.

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Источник ФК Динамо Киев
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