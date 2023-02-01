Украина. Премьер лига01 февраля 2023, 16:05 |
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Новый Забарный. Динамо подтвердило возвращение молодого защитника
Максим Дячук получит шанс в киевской команде
01 февраля 2023, 16:05 |
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«Динамо» Киев подтвердило, что отозвало из аренды защитника Максима Дячука, который минувшим летом перебрался в «Александрию» на правах двухлетней аренды.
Однако у киевлян была опция досрочного возвращения игрока. 19-летний Дячук в нынешнем сезоне УПЛ провел три матча.
Во вторник «Динамо» продало в «Борнмут» основного центрального защитника Илью Забарного. Клуб сообщает, что Дячук вскоре присоединится к сбору киевлян в Турции.
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