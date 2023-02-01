Новый Забарный. Динамо подтвердило возвращение молодого защитника

«Динамо» Киев подтвердило, что отозвало из аренды защитника Максима Дячука, который минувшим летом перебрался в «Александрию» на правах двухлетней аренды.

Однако у киевлян была опция досрочного возвращения игрока. 19-летний Дячук в нынешнем сезоне УПЛ провел три матча.

Во вторник «Динамо» продало в «Борнмут» основного центрального защитника Илью Забарного. Клуб сообщает, что Дячук вскоре присоединится к сбору киевлян в Турции.