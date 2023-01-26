Украина. Первая лига26 января 2023, 15:26 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали хавбека Металлиста
Даниил Кныш продолжит карьеру во Львове
26 января 2023, 15:26 |
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Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании полузащитника «Металлиста» Даниила Кныша. Речь идет об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа.
В составе «Карпат» 26-летний футболист будет выступал под 14-м номером. В первой части нынешнего сезона Кныш провел за «Металлист» 11 матчей в УПЛ.
Кныш является воспитанником «Динамо», ранее выступал за каменскую «Сталь», «Калуш» и «Минай».
Вчера «Карпаты» подписали защитника Тараса Сакива.
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