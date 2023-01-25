ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились воспитанником Шахтера и Динамо

Львовский футбольный клуб «Карпаты» официально объявил о трансфере левого защитника «Ингульца» Тараса Сакива.

Сообщается, что контракт с 25-летним игроком рассчитан на 1.5 года. Сообщается, что футболист перешел в новый для себя клуб на правах свободного агента. Сакив будет выступать в «Карпатах» под 24-м номером.

В текущем сезоне УПЛ Тарас провел 12 матчей за «Ингулец», в которых отметился одним ассистом.

Интересно, что Сакив успел в юношеском возрасте поиграть за обоих грандов украинского футбола – сначала за донецкий «Шахтер», а затем за киевское «Динамо». В 19 лет дебютировал в УПЛ в составе полтавской «Ворсклы», за которую сыграл в групповом турнире Лиги Европы против лондонского «Арсенала» и лиссабонского «Спортинга». После «Ворсклы» успел поиграть за «Рух», «Минай», «Колос» и «Ингулец».