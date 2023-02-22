Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
На сайте УПЛ в заявке Львова появились два новичка, однако официально о подписании не было объявлено
Украинский футбольный клуб «Львов» заявил на текущий сезон двух игроков: Валерия Юрчука и Леонардо Антонио.
Официально о подписании игроков еще не было объявлено, однако в заявке команды на сайте УПЛ они уже появились.
Валерий Юрчук – 32-летий украинский голкипер, последним местом работы которого был «Днепр-1». В составе днепровского клуба он перебывал с начала его основания – с 2017 года. «Львов» арендовал Юрчука. Детали сделки не разглашаются.
Леонардо Антонио – 25-летний бразильский хавбек, который находился на просмотре во «Львове». С 2019 года выступал за литовский клуб «Джюгас», а до этого играл в Бразилии.
Сейчас «Львов» занимает последнее 16-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков после 16 туров.
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