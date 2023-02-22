Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника

Украинский футбольный клуб «Львов» заявил на текущий сезон двух игроков: Валерия Юрчука и Леонардо Антонио.

Официально о подписании игроков еще не было объявлено, однако в заявке команды на сайте УПЛ они уже появились.

Валерий Юрчук – 32-летий украинский голкипер, последним местом работы которого был «Днепр-1». В составе днепровского клуба он перебывал с начала его основания – с 2017 года. «Львов» арендовал Юрчука. Детали сделки не разглашаются.

Леонардо Антонио – 25-летний бразильский хавбек, который находился на просмотре во «Львове». С 2019 года выступал за литовский клуб «Джюгас», а до этого играл в Бразилии.

Сейчас «Львов» занимает последнее 16-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков после 16 туров.