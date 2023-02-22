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  4. Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 10:59 |
2785
3

Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника

На сайте УПЛ в заявке Львова появились два новичка, однако официально о подписании не было объявлено

22 февраля 2023, 10:59 |
2785
3
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
ФК Днепр-1. Валерий Юрчук

Украинский футбольный клуб «Львов» заявил на текущий сезон двух игроков: Валерия Юрчука и Леонардо Антонио.

Официально о подписании игроков еще не было объявлено, однако в заявке команды на сайте УПЛ они уже появились.

Валерий Юрчук – 32-летий украинский голкипер, последним местом работы которого был «Днепр-1». В составе днепровского клуба он перебывал с начала его основания – с 2017 года. «Львов» арендовал Юрчука. Детали сделки не разглашаются.

Леонардо Антонио – 25-летний бразильский хавбек, который находился на просмотре во «Львове». С 2019 года выступал за литовский клуб «Джюгас», а до этого играл в Бразилии.

Сейчас «Львов» занимает последнее 16-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков после 16 туров.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
интересно о чем говорится в легенде о Юрчуке как игроке Днепра-1
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+1
Boodya 1209
Славетні легенди про Юрчука, як можна про них не знати😂
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0
romanchik.8409
Еба 😂😂😂 Легенда....Днепра 1...
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0
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