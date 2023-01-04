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Украина. Премьер лига
04 января 2023, 15:28 | Обновлено 04 января 2023, 15:36
873
2

ОФИЦИАЛЬНО. Первый зимний новичок. Днепр-1 подписал Евгения Пасича

Контракт с игроком заключен сроком на полтора года

04 января 2023, 15:28 | Обновлено 04 января 2023, 15:36
873
2
ОФИЦИАЛЬНО. Первый зимний новичок. Днепр-1 подписал Евгения Пасича
НК Верес. Евгений Пасич

Спортивный клуб «Днепр-1» сообщил о подписании первого новичка во время зимнего трансферного окна. Им стал 29-летний левый защитник Евгений Пасич. Трудовое соглашение с игроком заключено сроком на полтора года. В составе днепрян он будет выступать под №42.

«Днепр-1» выкупил контракт Пасича у «Вереса».

Евгений Пасич родился 13 июля 1993 в Днепропетровске и является воспитанником местной школы «Интер». Начинал карьеру в молодежных составах ФК «Днепр». Далее он провел четыре сезона в составе охтырского «Нефтяника-Укрнефти» в Первой лиге.

С сезона 2017/18 постоянно выступал на уровне УПЛ за ровенский «Верес» и донецкий «Олимпик». За это время провел в Премьер-лиге 114 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач, а в Кубке страны отыграл 8 матчей.

Ранее «Кривбасс» расторг контракт с защитником.

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Евгений Пасич Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Олимпик Донецк Верес Ровно
Источник СК Днепр-1
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Саша Лапій
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Саша Лапій
Не вказано, що клуб викупив гравця
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