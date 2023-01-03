Украина. Премьер лига03 января 2023, 12:21 | Обновлено 03 января 2023, 12:22
184
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс расторг контракт с защитником
Иван Зотько стал свободным агентом
03 января 2023, 12:21 | Обновлено 03 января 2023, 12:22
184
0
«Кривбасс» официально сообщил о прекращении сотрудничества с 26-летним защитником Иваном Зотько. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Зотько выступал за «Кривбасс» с июня 2021 года. Суммарно провел за команду 18 матчей, в которых забил 1 гол. В нынешнем сезоне Зотько принял участие в 5 матчах за «Кривбасс», сумарно провел на поле 209 минут.
Ранее «Кривбасс» отдал в аренду в «Карпаты» Алексея Хобленко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2023, 12:12 0
Александар Пантич никак не может надолго найти себе пристанище
Футбол | 03 января 2023, 01:50 29
Лондонский клуб сделал второе официальное предложение донецкому клубу
Футбол | 02.01.2023, 19:47
Хоккей | 03.01.2023, 05:40
Другие виды | 03.01.2023, 06:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2023, 12:17 9
01.01.2023, 13:50 6
02.01.2023, 08:05 4
01.01.2023, 23:01 22
Другие виды
02.01.2023, 19:10 5
Футбол
02.01.2023, 11:50 12