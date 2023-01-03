ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс расторг контракт с защитником

«Кривбасс» официально сообщил о прекращении сотрудничества с 26-летним защитником Иваном Зотько. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Зотько выступал за «Кривбасс» с июня 2021 года. Суммарно провел за команду 18 матчей, в которых забил 1 гол. В нынешнем сезоне Зотько принял участие в 5 матчах за «Кривбасс», сумарно провел на поле 209 минут.

Ранее «Кривбасс» отдал в аренду в «Карпаты» Алексея Хобленко.