Иван ЗОТЬКО: «Долго ждали возвращения футбола в Кривой Рог»

25-летний защитник «Кривбасса» Иван Зотько прокомментировал возобновление тренировок в команде.

«Долго ждали все возвращения футбола в Кривой Рог. Все очень тепло встретились, познакомились с ребятами. Тренерский штаб новый, уже успели познакомиться. Начался первый сбор», - сказал Зотько.