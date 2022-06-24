Украина. Премьер лига24 июня 2022, 15:15 | Обновлено 24 июня 2022, 15:19
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Иван ЗОТЬКО: «Долго ждали возвращения футбола в Кривой Рог»
Защитник «Кривбасса» – о возобновлении тренировок
24 июня 2022, 15:15 | Обновлено 24 июня 2022, 15:19
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25-летний защитник «Кривбасса» Иван Зотько прокомментировал возобновление тренировок в команде.
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«Долго ждали все возвращения футбола в Кривой Рог. Все очень тепло встретились, познакомились с ребятами. Тренерский штаб новый, уже успели познакомиться. Начался первый сбор», - сказал Зотько.
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