Украина. Премьер лига24 июня 2022, 13:55 | Обновлено 24 июня 2022, 13:58
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Роман ДЕБЕЛКО: «Вернидуб – топовый тренер»
Форвард «Кривбасса» – о новом главном тренере
24 июня 2022, 13:55 | Обновлено 24 июня 2022, 13:58
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Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко поделился мнением о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера клуба.
«Топовый тренер, который выводил команды в Лигу Европы, в Лигу чемпионов, обыгрывал «Реал Мадрид» в Испании. Надеюсь, что мы все вместе добьемся поставленных задач», - сказал Дебелко.
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