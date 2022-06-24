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  4. Роман ДЕБЕЛКО: «Вернидуб – топовый тренер»
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 13:55 | Обновлено 24 июня 2022, 13:58
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0

Роман ДЕБЕЛКО: «Вернидуб – топовый тренер»

Форвард «Кривбасса» – о новом главном тренере

24 июня 2022, 13:55 | Обновлено 24 июня 2022, 13:58
101
0
Роман ДЕБЕЛКО: «Вернидуб – топовый тренер»
ФК Кривбасс. Роман Дебелко (слева)

Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко поделился мнением о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера клуба.

«Топовый тренер, который выводил команды в Лигу Европы, в Лигу чемпионов, обыгрывал «Реал Мадрид» в Испании. Надеюсь, что мы все вместе добьемся поставленных задач», - сказал Дебелко.

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Источник Футбол 1/2/3
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