Роман ДЕБЕЛКО: «Вернидуб – топовый тренер»

Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко поделился мнением о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера клуба.

«Топовый тренер, который выводил команды в Лигу Европы, в Лигу чемпионов, обыгрывал «Реал Мадрид» в Испании. Надеюсь, что мы все вместе добьемся поставленных задач», - сказал Дебелко.