Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 09:56 | Обновлено 21 июня 2022, 10:46
2022
2

ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс

Контракт рассчитан на три года

21 июня 2022, 09:56 | Обновлено 21 июня 2022, 10:46
2022
2
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил «Кривбасс». Клуб из Кривого Рога объявил о подписании трехлетнего контракта с новым главным тренером.

В тренерский штаб Вернидуба в «Кривбассе» вошли Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, тренер-аналитик Валерий Михайленко и тренер вратарей Тарас Гребенюк.

У руля «Кривбасса» Вернидуб сменил Александра Бабича, под руководством которого криворожская команда вышла в украинскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

Последним местом работы Вернидуба был «Шериф», с которым он в прошлом году выиграл чемпионат Молдовы и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

После начала полномасштабного российского вторжения Вернидуб вернулся в Украину, вступил в ряды ВСУ и защищает страну от оккупантов.

«Кривбасс» вышел в украинскую Премьер-лигу, заняв второе место в Первой лиге (прошлый сезон был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину).

Трансферная бомба: еще один украинец в Англии!
Больше в нашем Telegram
Трансферная бомба: еще один украинец в Англии!
По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»
10 друзей Евгения Геллера, или Кто заменит Скрипника в Заре
ПСЖ до конца недели уволит Почеттино и назначит Галтье
Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог назначение тренера
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
Футбол | 20 июня 2022, 21:24 3
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику

Игрок перебрался в Португалию

Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
Война | 20 июня 2022, 21:28 0
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника

Похоже, в стране-агрессоре начинают появляться предпосылки для кадровых пертурбаций

ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио
Футбол | 21.06.2022, 08:00
ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио
ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио
Нерес в Бенфике, варианты для Ярмоленко, Ребров хочет подписать Сидорчука
Футбол | 21.06.2022, 05:30
Нерес в Бенфике, варианты для Ярмоленко, Ребров хочет подписать Сидорчука
Нерес в Бенфике, варианты для Ярмоленко, Ребров хочет подписать Сидорчука
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Футбол | 20.06.2022, 16:50
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Удачи Николаевич вам.
Ответить
+2
Октавий Фландрийский
Не долго пришлось "воевать" Вернидубу.... В Кривбассе зарплата в разы больше.
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
20.06.2022, 10:32 11
Футбол
Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
19.06.2022, 17:14 2
Теннис
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
19.06.2022, 12:38 4
Бокс
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
20.06.2022, 20:31 2
Футбол
Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате
Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате
20.06.2022, 15:39
Бокс
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
20.06.2022, 05:55 1
Художественная гимнастика
Ливерпуль определился с заменой Мане
Ливерпуль определился с заменой Мане
19.06.2022, 08:16
Футбол
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
19.06.2022, 16:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем