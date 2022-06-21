ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
Контракт рассчитан на три года
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил «Кривбасс». Клуб из Кривого Рога объявил о подписании трехлетнего контракта с новым главным тренером.
В тренерский штаб Вернидуба в «Кривбассе» вошли Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, тренер-аналитик Валерий Михайленко и тренер вратарей Тарас Гребенюк.
У руля «Кривбасса» Вернидуб сменил Александра Бабича, под руководством которого криворожская команда вышла в украинскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.
Последним местом работы Вернидуба был «Шериф», с которым он в прошлом году выиграл чемпионат Молдовы и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.
После начала полномасштабного российского вторжения Вернидуб вернулся в Украину, вступил в ряды ВСУ и защищает страну от оккупантов.
«Кривбасс» вышел в украинскую Премьер-лигу, заняв второе место в Первой лиге (прошлый сезон был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину).
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