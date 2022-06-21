ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил «Кривбасс». Клуб из Кривого Рога объявил о подписании трехлетнего контракта с новым главным тренером.

В тренерский штаб Вернидуба в «Кривбассе» вошли Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, тренер-аналитик Валерий Михайленко и тренер вратарей Тарас Гребенюк.

У руля «Кривбасса» Вернидуб сменил Александра Бабича, под руководством которого криворожская команда вышла в украинскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

Последним местом работы Вернидуба был «Шериф», с которым он в прошлом году выиграл чемпионат Молдовы и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

После начала полномасштабного российского вторжения Вернидуб вернулся в Украину, вступил в ряды ВСУ и защищает страну от оккупантов.

«Кривбасс» вышел в украинскую Премьер-лигу, заняв второе место в Первой лиге (прошлый сезон был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину).