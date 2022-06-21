Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 10:37 | Обновлено 21 июня 2022, 10:45
928
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»

Известный тренер – о решении возглавить клуб из Кривого Рога

21 июня 2022, 10:37 | Обновлено 21 июня 2022, 10:45
928
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб (справа)

Новоиспеченный главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал свое назначение.

«Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями. Также это предоставит мне новые возможности в информировании и помощи Вооруженным силам Украины», - сказал Вернидуб.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Вернидуб вернулся в Украину, вступил в ряды ВСУ и защищает страну от оккупантов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
10 друзей Евгения Геллера, или Кто заменит Скрипника в Заре
Кривбасс: «Зеленский подчеркнул, что сезон УПЛ нужно проводить в Украине»
Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио
Футбол | 21 июня 2022, 08:00 0
ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио
ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио

Полузащитник «Шахтера» вскоре подпишет контракт с римским клубом

ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
Футбол | 21 июня 2022, 07:10 0
ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию

Водитель не справился с управлением и врезался в стену

Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате
Бокс | 20.06.2022, 15:39
Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате
Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате
Тайно пил. Экс-игрок Реала признался, что приходил пьяным на тренировки
Футбол | 21.06.2022, 00:45
Тайно пил. Экс-игрок Реала признался, что приходил пьяным на тренировки
Тайно пил. Экс-игрок Реала признался, что приходил пьяным на тренировки
Благородство орлов. Бенфика могла забрать Нереса из Шахтера бесплатно
Футбол | 20.06.2022, 12:34
Благородство орлов. Бенфика могла забрать Нереса из Шахтера бесплатно
Благородство орлов. Бенфика могла забрать Нереса из Шахтера бесплатно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
19.06.2022, 10:00 4
Футбол
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
20.06.2022, 11:42 8
Футбол
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
20.06.2022, 22:56 4
Теннис
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
20.06.2022, 03:03
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
19.06.2022, 20:47
Бокс
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
19.06.2022, 12:38 4
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне хотели испортить имидж»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне хотели испортить имидж»
19.06.2022, 11:55 23
Футбол
7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу
7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу
19.06.2022, 08:01
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем