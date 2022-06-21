Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»
Известный тренер – о решении возглавить клуб из Кривого Рога
Новоиспеченный главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал свое назначение.
«Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями. Также это предоставит мне новые возможности в информировании и помощи Вооруженным силам Украины», - сказал Вернидуб.
Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Вернидуб вернулся в Украину, вступил в ряды ВСУ и защищает страну от оккупантов.
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