Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»

Новоиспеченный главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал свое назначение.

«Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями. Также это предоставит мне новые возможности в информировании и помощи Вооруженным силам Украины», - сказал Вернидуб.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Вернидуб вернулся в Украину, вступил в ряды ВСУ и защищает страну от оккупантов.