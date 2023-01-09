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  4. Главный тренер Колоса: «Евгений Задоя и Денис Кузык покинули команду»
Украина. Премьер лига
09 января 2023, 11:07 |
258
0

Главный тренер Колоса: «Евгений Задоя и Денис Кузык покинули команду»

Ярослав Вишняк – о предстоящих зимних сборах

09 января 2023, 11:07 |
258
0
Главный тренер Колоса: «Евгений Задоя и Денис Кузык покинули команду»
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о зимних сборах и кадровых изменениях в команде.

– Впереди зимние сборы. Какими они будут для «Колоса»?
– Мы собираемся в Киеве 12 января. Ребята пройдут традиционное медицинское обследование. 16 января мы начнем тренироваться в Ковалевке на нашей базе. Там будем тренироваться, дважды в день. До 29 января мы будем заниматься дома. В этот день хотим провести спарринг либо с одной из любительских команд, либо проведем двустороннюю игру.

31-го мы планируем выезд на сбор в Турцию. Мы будем базироваться в Белеке до 24 февраля. В Турции хотим провести семь товарищеских матчей. Некоторые спарринг-партнеры уже известны: «Блау-Вайсс» Линц (Австрия), «Самгурали» (Грузия), «Лиепая» и ФК «Рига» (Латвия), «Атырау» (Казахстан).

– Уже есть футболисты, официально покинувшие «Колос»?
– Да, это два игрока: Евгений Задоя и Денис Кузык. У Кузыка кончилась аренда, мы нормально поговорили с ним, объяснили все. Думаю, что время, которое он провел в «Колосе», пошло ему на пользу. Денис – молодой парень, ему нужно играть, причем стабильно.

Что касается Жени Задои, то мы благодарны ему за то, что он помог нам в первом круге. Мы ему пожелали удачи. Что касается новых футболистов, то сейчас ведутся переговоры с некоторыми игроками. Возможно, один-два футболиста у нас появятся, – сказал Вишняк.

Раніше повідомлялося, що Денис Кузик може продовжити кар'єру у «Зорі».

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Евгений Задоя Денис Кузык
Источник Sportarena
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