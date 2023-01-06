Многоходовочка по-киевски. Динамо вернет и отправит двух игроков в аренду

Защитник киевского «Динамо» Денис Кузык и форвард Евгений Исаенко могут сменить клубную прописку в УПЛ.

Сейчас футболисты выступают на правах аренды в «Колосе». Однако, как сообщает источник, игроки могут быть возвращены в «Динамо» из аренд ради последующей аренды в луганскую «Зарю».

Отметим, что «Колос» арендовал Кузыка и Исаенко в феврале 2022 года. Первую часть сезона 2021/22 они отыграли в одесском «Черноморце».

К слову, в текущем сезоне Кузык сыграл в составе «Колоса» 4 матча, а Исаенко – 12. Результативными действиями никто не отметился.