ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало двух игроков в аренду Колосу

«Динамо» и «Колос» достигли договоренности об аренде защитника Дениса Кузыка и нападающего Евгения Исаенко.

Динамовцы будут выступать за «Колос» на правах аренды, рассчитанной на один год.

Напомним, что 21-летний Евгений Исаенко уже выступал за клуб из Коваливки в сезоне 2020/21 (17 матчей, 1 гол), а первую половину текущего сезона провел в одесском «Черноморце» (19 матчей, 3 гола).

19-летний Денис Кузык также выступал в первой половине сезона 2021/22 в аренде в «Черноморце» (15 матчей).