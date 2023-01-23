ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал левого защитника, который сыграл на ЧМ-2022
Рональд Матаррита присоединился к днепровскому клубу
Украинский футбольный клуб «Днепр-1» официально объявил о подписании левого защитника сборной Коста-Рики Рональда Матаррита.
Контракт с футболистом рассчитан на 2 года.
28-летний Рональд является воспитанник костариканского ФК «Аллахуэлленсе». Последним клубом игрока был американский клуб «Цинциннати», однако с первого января он получил статус свободного агента.
Отметим, что Рональд принял участие в двух матчах сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2022 против Испании и Германии. В обеих играх он выходил со скамейки запасных.
Всего с 2015 года Матаррита провел за сборную Коста-Рики 54 матча, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами.
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