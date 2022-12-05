ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США

Клуб американского Чемпионшипа «Эль-Пасо Локомотив» официально сообщил о подписании украинского полузащитника Дениса Костышина. Условия контракта с 25-летним украинцем не разглашаются.

Позавчера, 3 декабря, Костышин расторг контракт с «Александрией», за которую выступал с января текущего года. В нынешнем сезоне провел 3 матча и забил 1 гол во всех турнирах.

В прошлом сезоне «Эль-Пасо» занял седьмое место в Западной конференции USL Чемпионшипа.