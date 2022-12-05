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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США
Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 21:19 |
2199
4

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США

Денис Костышин будет выступать за «Эль-Пасо»

05 декабря 2022, 21:19 |
2199
4
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США
Эль-Пасо Локомотив

Клуб американского Чемпионшипа «Эль-Пасо Локомотив» официально сообщил о подписании украинского полузащитника Дениса Костышина. Условия контракта с 25-летним украинцем не разглашаются.

Позавчера, 3 декабря, Костышин расторг контракт с «Александрией», за которую выступал с января текущего года. В нынешнем сезоне провел 3 матча и забил 1 гол во всех турнирах.

В прошлом сезоне «Эль-Пасо» занял седьмое место в Западной конференции USL Чемпионшипа.

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Макс Максов
О це так трансфер, цікавий вибір!
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+2
ALKOSruLKA
скільки воєнкому завезли?
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+1
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