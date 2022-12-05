Украина. Премьер лига05 декабря 2022, 21:19 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США
Денис Костышин будет выступать за «Эль-Пасо»
05 декабря 2022, 21:19 |
2199
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Клуб американского Чемпионшипа «Эль-Пасо Локомотив» официально сообщил о подписании украинского полузащитника Дениса Костышина. Условия контракта с 25-летним украинцем не разглашаются.
Позавчера, 3 декабря, Костышин расторг контракт с «Александрией», за которую выступал с января текущего года. В нынешнем сезоне провел 3 матча и забил 1 гол во всех турнирах.
В прошлом сезоне «Эль-Пасо» занял седьмое место в Западной конференции USL Чемпионшипа.
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