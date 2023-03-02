ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Колоса ушел в аренду к аутсайдеру Первой лиги

Украинский футбольный клуб «Колос» отдал в аренду Андрея Соловйова.

20-летний полузащитник будет выступать в «Диназе». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Сейчас «Диназ» выступает в Первой лиге Украины. Клуб из Вышгорода завершил первую часть сезона на 6-м месте в группе А Первой Лиги, набрав 10 очков и попал в группу «Выбывания».

Соловйов находится в структуре «Колоса» с 2019 года – играл за команды U-19 и U-21. После расформирования чемпионата U-21 играл в аренде в составе СК «Чайка». Летом прошлого года вернулся в Ковалевку, прошел с клубом сборы и был заявлен на сезон.