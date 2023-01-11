ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника

Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Хахлевым, который ранее разорвал договор с «Минаем».

О сроках контракта информации нет.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 14 матчей и забил 1 гол. Всего в составе «Миная» отыграл 46 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее «Заря» подписала вратаря Владислава Кучерука.