Украина. Премьер лига11 января 2023, 17:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника
Алексей Хахлев оформил контракт с клубом
11 января 2023, 17:52 |
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Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Хахлевым, который ранее разорвал договор с «Минаем».
О сроках контракта информации нет.
В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 14 матчей и забил 1 гол. Всего в составе «Миная» отыграл 46 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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