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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника
Украина. Премьер лига
11 января 2023, 17:52 |
978
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника

Алексей Хахлев оформил контракт с клубом

11 января 2023, 17:52 |
978
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского полузащитника
ФК Заря. Алексей Хахлев

Клуб УПЛ «Заря» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Хахлевым, который ранее разорвал договор с «Минаем».

О сроках контракта информации нет.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 14 матчей и забил 1 гол. Всего в составе «Миная» отыграл 46 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее «Заря» подписала вратаря Владислава Кучерука.

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Источник ФК Заря
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