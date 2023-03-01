ОФИЦИАЛЬНО. Львов отправил в аренду молодого защитника

Черкасский клуб «ЛНЗ» уведомил о переходе из «Львова» 21-летнего защитника Назария Муравского. Черкасщане арендовала молодого футболиста до конца нынешнего сезона.

Футбольный клуб «Львов» подписал Муравского в начале февраля прошлого года. В 2022 году игрок провел за «горожан» Львова в общей сложности 14 матчей.

Клуб «ЛНЗ» в турнирной таблице «чемпионской» группы второго этапа сезона в Первой лиге Украины занимает 3-е место с 6-ю очками. «Львов» находится на 16-й позиции в УПЛ, имея 9 пунктов.