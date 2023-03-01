ОФИЦИАЛЬНО. Львов отправил в аренду молодого защитника
Сменил клуб Назарий Муравский
Черкасский клуб «ЛНЗ» уведомил о переходе из «Львова» 21-летнего защитника Назария Муравского. Черкасщане арендовала молодого футболиста до конца нынешнего сезона.
Футбольный клуб «Львов» подписал Муравского в начале февраля прошлого года. В 2022 году игрок провел за «горожан» Львова в общей сложности 14 матчей.
Клуб «ЛНЗ» в турнирной таблице «чемпионской» группы второго этапа сезона в Первой лиге Украины занимает 3-е место с 6-ю очками. «Львов» находится на 16-й позиции в УПЛ, имея 9 пунктов.
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