Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Львов отправил в аренду молодого защитника
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 16:58 | Обновлено 01 марта 2023, 17:14
233
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов отправил в аренду молодого защитника

Сменил клуб Назарий Муравский

01 марта 2023, 16:58 | Обновлено 01 марта 2023, 17:14
233
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов отправил в аренду молодого защитника
ФК ЛНЗ. Назарий Муравский

Черкасский клуб «ЛНЗ» уведомил о переходе из «Львова» 21-летнего защитника Назария Муравского. Черкасщане арендовала молодого футболиста до конца нынешнего сезона.

Футбольный клуб «Львов» подписал Муравского в начале февраля прошлого года. В 2022 году игрок провел за «горожан» Львова в общей сложности 14 матчей.

Клуб «ЛНЗ» в турнирной таблице «чемпионской» группы второго этапа сезона в Первой лиге Украины занимает 3-е место с 6-ю очками. «Львов» находится на 16-й позиции в УПЛ, имея 9 пунктов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло из аренды форварда Рамиреса
Динамо подпишет полузащитника Шкендии
ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера
Назарий Муравский Львов трансферы
Источник ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минай – Шахтер – 1:4. Курьез Трубина и шедевр Сикана. Видео голов и обзор
Футбол | 28 февраля 2023, 20:59 0
Минай – Шахтер – 1:4. Курьез Трубина и шедевр Сикана. Видео голов и обзор
Минай – Шахтер – 1:4. Курьез Трубина и шедевр Сикана. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 9-го тура УПЛ

ВИДЕО. Шахтер у Мудрика в заложниках, Ротань в сборной Украины
Футбол | 01 марта 2023, 12:04 0
ВИДЕО. Шахтер у Мудрика в заложниках, Ротань в сборной Украины
ВИДЕО. Шахтер у Мудрика в заложниках, Ротань в сборной Украины

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

Даниил СИКАН: «Жест после первого гола – ответ хейтерам»
Футбол | 01.03.2023, 11:20
Даниил СИКАН: «Жест после первого гола – ответ хейтерам»
Даниил СИКАН: «Жест после первого гола – ответ хейтерам»
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
Теннис | 28.02.2023, 19:40
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Биатлон | 01.03.2023, 12:45
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
28.02.2023, 15:53 13
Футбол
Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
Источник: Динамо хочет вернуть Рамиреса
28.02.2023, 19:55 4
Футбол
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
28.02.2023, 10:00 1
Бокс
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
27.02.2023, 20:43 21
Война
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
28.02.2023, 09:00 7
Баскетбол
ХИРН: «Кто-то должен пойти на уступки, иначе боя Фьюри – Усик не будет»
ХИРН: «Кто-то должен пойти на уступки, иначе боя Фьюри – Усик не будет»
28.02.2023, 12:16 9
Бокс
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
28.02.2023, 16:56 26
Футбол
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
28.02.2023, 14:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности