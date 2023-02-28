Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ

К зимней паузе в текущем сезоне украинской Премьер-лиги «Львов» подошел в статусе главного аутсайдера соревнования. В 14 матчах подопечные Олега Дулуба сподобились набрать лишь 9 очков, выиграв только 2 поединка и еще в 3 случаях зацепившись за ничью. Нельзя сказать, что по игре «Львов» был настолько плох и бледен, что оказался позади многих не менее проблемных, чем он сам, коллективов УПЛ – «Черноморца», «Ингульца», «Миная», «Металлиста»… Последний фактор подтверждают даже расчетные данные, ведь по Expected Points (ожидаемым очкам), которые приводит платформа Wyscout, «Львов» мог бы претендовать на значительно большее – как минимум 15-16 очков в осенней части сезона.

Угодив в непростую ситуацию, руководство «Львова» после начала зимней паузы начало попытки исправить допущенные ранее огрехи и ошибки. На смену главного тренера в клубе не пошли, логично посчитав, что белорус Олег Дулуб все еще способен решить ключевую задачу по сохранению для «сине-золотых львов» прописки в элите на следующий сезон. Поэтому главные акценты были смещены на кадровые перетасовки внутри команды – от некоторых футболистов было необходимо избавиться, по другим пришли выгодные предложения, а взамен ушедшим требовалось подписать не менее, а то и более квалифицированных исполнителей, подходящих под текущие задачи.

Интересные вещи начали происходить и на менеджерской ниве во «Львове». В частности, клуб этого не афишировал, но по данным СМИ, которые впоследствии подтвердил защитник команды Андрей Бусько, в стан «сине-золотых львов» вернулся Владимир Мазяр, в течение последних полутора лет работавший в казахстанском «Акжайыке». Причем этот специалист, имеющий весьма специфическую репутацию в украинском футболе, пришел не в тренерский штаб Дулуба, а вроде бы как на роль клубного селекционера.

Ставка на одиозного Мазяра, какие бы слухи не ходили вокруг персоны этого человека, прямо сейчас выглядит отнюдь не самым плохим решением для руководства «Львова». У Владимира уже был опыт работы в экстремальных условиях в отечественном футболе, и в ряде случаев ему даже удавалось добиваться выполнения минимальных задач. Впрочем, именно по тренерским методам работы к Мазяру ранее были вопросы, а потому логично, что сейчас во львовском клубе решили привлечь этого специалиста исключительно в роли селекционера.

И в целом, «Львов» провел достаточно интересную и, на первый взгляд, качественную работу на рынке. Вопросы по некоторым позициям, конечно, существуют, но давайте обо всем по порядку…

Кто ушел?

Главной кадровой потерей «Львова» в начале нынешнего года стал 20-летний опорный полузащитник Борис Крушинский, способный также сыграть в центре обороны. Этот молодой талант в первой части сезона сыграл 14 матчей и отличился 1 забитым мячом за «сине-золотых львов», но в январе по нему поступило конкретное предложение от «Полесья», и футболист пожелал пойти на этот трансфер и продолжить карьеру в Первой лиге. По неофициальной информации, за Крушинского «Львов» выручил порядка 100 тысяч евро, хотя клуб и агенты хотели максимально поднять эту сумму, запуская в прессу спекуляции об интересе к Борису со стороны «Шахтера» и неназванных испанских коллективов.

Также львовский клуб попрощался с некогда ключевым форвардом Назарием Нычем, атакующим полузащитником Виталием Бойко (оба ушли в ЛНЗ), вратарями Иваном Пономаренко (ушел в «Ворсклу») и Александром Ильющенковым (в «Карпаты»), опорниками Михаилом Шишкой (в «Минай») и Александром Васильевым (в «Черноморец»), бразильским вингером Шиной (в «Дибба Фуджайру» из ОАЭ). Каждый из этих футболистов покинул «Львов» на правах свободного агента.

Логично, что при таких массовых потерях «Львову» никак нельзя было бы обойтись без подписания новичков. Причем очевидными виделись и позиции для усиления – вратарская, опорная зона, позиция центрфорварда. Учитывая проблемы в первой части сезона, львовянам необходимо было также рассмотреть возможные опции в защитную линию, и по возможности оформить одного или двух вингеров.

Кто пришел?

По состоянию на начало сегодняшнего дня «Львов» отрапортовал о 12 новых трансферах. Шесть игроков были подписаны «сине-золотыми львами» на правах свободных агентов, пятеро – арендованы, а еще за одного аутсайдеру УПЛ пришлось даже заплатить отступные.

Обращает на себя внимание тот факт, что «Львов» пошел по пути подписания опытных исполнителей. Семерым из двенадцати новобранцев команды исполнилось 25 и более лет, четверо из них и вовсе перешагнули за тридцатилетний возрастной рубеж. Ставка на ветеранов выглядит оправданной, учитывая то обстоятельство, что «Львову» предстоит напряженная борьба за выживание в элите, и здесь именно опыт, а не молодость, способны помочь гораздо больше.

Фактически «Львову» удалось усилить почти все проблемные позиции. При этом, ставка делалась в основном на проверенных и хорошо известных в Украине исполнителей. Есть среди новобранцев и несколько условных ноунеймов из-за границы, но этот «пласт» пополнения не выглядит чересчур масштабным, а потому не стоит рассматривать его как решающий.

Для усиления вратарской позиции «Львов» подписал 35-летнего экс-кипера сборной Украины, «Шахтера» и «Динамо» Александра Рыбку, который первую часть сезона провел в «Металлисте». Также у «Днепра-1» был арендован 32-летний Валерий Юрчук, который потерял статус ключевого вратаря команды после прихода на тренерский мостик Александра Кучера и подписания бразильца Макса Валефа. Теперь на позиции № 1 у Олега Дулуба есть приятная головная боль – выбирать наставнику точно есть из кого, причем без особой потери в качестве, если только Рыбка и Юрчук продемонстрируют должную мотивацию и класс за счет конкуренции друг с другом.



ФК Львов. Валерий Юрчук

В центр поля и опорную зону «Львов» оформил двух малоизвестных в Украине бразильцев – 26-летнего Мурило Соузу и 25-летнего Леонардо Антонио. Первый до переезда в УПЛ выступал за третьесортные коллективы из Бразилии, а также поиграл в Саудовской Аравии и Бахрейне. В юности Мурило Соуза был в академии «Крузейро», «Интернасьонала» и лиссабонского «Спортинга». Леонардо Антонио последние четыре года карьеры провел в литовском «Джюгасе», а до этого также играл за малоизвестные бразильские команды. Оба бразильца, судя по беглому анализу их продвинутой статистики на Wyscout, довольно неплохо показывают себя в единоборствах, а также имеют неплохие показатели в точности передач, в меру техничны и агрессивны при игре на оборону. Вполне возможно, что как минимум одному из них и удастся стать игроком основного состава «Львова» во второй части сезона.

Также в центр полузащиты «Львов» подписал двух украинцев, причем хорошо известных. На правах аренды из «Динамо» пришел 24-летний Ахмед Алибеков, имеющий хорошую школу и опыт выступлений в чемпионате Чехии, но так и не сумевший раскрыть лучшие качества в «Заре», где он также на временной основе находился с лета 2021 года. Не менее интересным выглядит и подписание 23-летнего Александра Беляева, арендованного у турецкого «Генчлербирлиги». Этот воспитанник академии «Днепра» в свое время также имел хорошую прессу и отзывы в среде специалистов, но в какой-то момент его карьера не пошла вверх, а застопорилась. Впрочем, Беляев к своим годам может похвастаться тремя десятками матчей в Первой лиге Турции, и определенную помощь команде Дулуба оказать способен.

Оборону «Львов» усилил двумя центрбеками – 34-летним украинцем Алексеем Дитятьевым, а также 23-летним бразильцем Игорем Габриэлем. Первый прекрасно известен в Украине и подписал контракт до конца сезона, второй – арендован у азербайджанского «Сабаха», где играл крайне мало, а вот вторую половину минувшего года провел в минском «Динамо». Причем в Беларуси показатели у Габриэла были весьма пристойные – 93% точность передач, 63% выигранных единоборств, 80% эффективность всех действий на поле.

Плюс на левый фланг обороны львовяне оформили аренду у «Динамо» 20-летнего Дениса Кузыка, который уже имеет опыт выступлений в УПЛ за «Черноморец» и «Колос». Хотя даже этот трансфер глобально не изменил весьма критичной кадровой ситуации во «Львове» с флангами обороны, где выбор у Дулуба очень-очень ограниченный…

А вот в вопросе усиления атаки свое слово наверняка сыграл Мазяр. Иначе объяснить подписание львовянами 31-летнего центрфорварда Адеринсолы Эсеолы, который вернулся в Украину после непродолжительной карьеры в «Хебире», вряд ли возможно. Вояж в Болгария оказался для Эсеолы провальным (0 результативных действий за 460 минут в 15 матчах), а вот во «Львове» в него очевидно поверили именно с подачи селекционера Мазяра. Под руководством этого наставника Адеринсола очень неплохо себя показывал в «Акжайыке» - 7 голов и 1 ассист в 12 матчах. Нечто подобное от Эсеолы теперь будут ждать и во «Львове». Но хуже выступить, чем Ныч, который в осенней части УПЛ забил 1 мяч в 14 поединках, для Адеринсолы будет еще той «задачкой со звездочкой».

Главным же «котом в трансферном мешке» львовского клуба в рамках зимней кадровой кампании является 21-летний атакующий хорватский хавбек Ивиян Свржняк. За него, по данным Transfermarkt, «Львов» заплатил словенскому «Фужинару» 75 тысяч евро, что очень странно, учитывая тот факт, что по оценкам этого же портала ориентировочная стоимость воспитанника академии загребского «Динамо» за последний год исключительно снижалась, и довольно резко – со 150 до 25 тысяч евро.



ФК Львов. Ивиян Свржняк

Игровые показатели Свржняка во втором словенском дивизионе также не впечатляют – 3 гола и 1 ассист в 11 матчах. Да и контракт, по данным все того же Transfermarkt, оформлен лишь на полтора года… Из сильных сторон хорвата можно выделять довольно качественную игру в финальной трети поля, где Ивиян имел хорошие показатели точности пасов (на уровне 70-75%), но здесь речь идет в основном о низших лигах Хорватии и Словении. В общем, если за этот трансфер «Львов», как утверждает Transfermarkt, действительно заплатил 75 тысяч евро (три четверти от того, что клуб выручил за уход Крушинского!), то это либо крайне рискованный шаг, либо что-то связанное с агентскими игрищами…

Что на выходе?

По итогу трансферную работу «Львова» на зимнем рынке можно охарактеризовать как весьма сбалансированную. Клуб как минимум номинально нашел замену всем важным игрокам, которые покинули команду, а также попытался усилить ряд других позиций (в частности, центр обороны). С другой стороны, явной проблемой у «сине-золотых львов» остаются фланги защиты (даже на фоне информации о подписании буркинийца Оула Траоре, которая официально поступила сегодня уже во второй половине дня), где глубины состава у тренерского штаба практически нет.



ФК Львов. Оула Траоре

Однако прямо сейчас ситуация выглядит таким образом, что по весне «Львов» будет способен выбраться с дна турнирной таблицы, и остаться в УПЛ еще как минимум на сезон. Другой вопрос, если решить текущую задачу действительно удастся, насколько системно продолжит работать вся структура львовской команды, и не подвергнется ли она очередным шараханьям, кадровым революциям и массовым пертурбациям. Ведь иначе через год «Львову» опять придется решать все те же проблемы, и далеко не факт, что этому мероприятию вновь улыбнется удача. В конце концов, ставка на «зеро» рано или поздно обязательно сыграет, но даже по теории вероятности крайне сомнительно, что подобное произойдет два раза подряд…