Андрей БУСЬКО: «Мазяр работает во Львове как селекционер»
Бывший защитник «Львова» рассказал о ситуации в руководстве клуба
25-летний экс-защитник «Львова» Андрей Бусько высказался о трудоустройстве Владимира Мазяра в его бывшем клубе.
– Кто сейчас на самом деле руководит «Львовом»?
– Президент клуба Богдан Копытко все спонсирует, но есть еще директора, которые этим всем руководят. Один из директоров – Вадим Левчук.
– В СМИ это еще не очень афишировалось, однако мы в курсе – «Львов» пополнился вернувшимся из-за границы специалистом. Зачем в команду пришел Мазяр?
– Даже не знаю. Насколько я понимаю, он работает в клубе как селекционер, ищет новых футболистов, - сказал Бусько.
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