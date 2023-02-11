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  4. Андрей БУСЬКО: «Мазяр работает во Львове как селекционер»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 13:13 | Обновлено 11 февраля 2023, 13:24
333
0

Андрей БУСЬКО: «Мазяр работает во Львове как селекционер»

Бывший защитник «Львова» рассказал о ситуации в руководстве клуба

11 февраля 2023, 13:13 | Обновлено 11 февраля 2023, 13:24
333
0
Андрей БУСЬКО: «Мазяр работает во Львове как селекционер»
ФК Львов. Андрей Бусько

25-летний экс-защитник «Львова» Андрей Бусько высказался о трудоустройстве Владимира Мазяра в его бывшем клубе.

– Кто сейчас на самом деле руководит «Львовом»?
– Президент клуба Богдан Копытко все спонсирует, но есть еще директора, которые этим всем руководят. Один из директоров – Вадим Левчук.

– В СМИ это еще не очень афишировалось, однако мы в курсе – «Львов» пополнился вернувшимся из-за границы специалистом. Зачем в команду пришел Мазяр?
– Даже не знаю. Насколько я понимаю, он работает в клубе как селекционер, ищет новых футболистов, - сказал Бусько.

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Андрей Бусько Львов Владимир Мазяр
Источник Український футбол
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