Андрей БУСЬКО: «Мазяр работает во Львове как селекционер»

25-летний экс-защитник «Львова» Андрей Бусько высказался о трудоустройстве Владимира Мазяра в его бывшем клубе.

– Кто сейчас на самом деле руководит «Львовом»?

– Президент клуба Богдан Копытко все спонсирует, но есть еще директора, которые этим всем руководят. Один из директоров – Вадим Левчук.

– В СМИ это еще не очень афишировалось, однако мы в курсе – «Львов» пополнился вернувшимся из-за границы специалистом. Зачем в команду пришел Мазяр?

– Даже не знаю. Насколько я понимаю, он работает в клубе как селекционер, ищет новых футболистов, - сказал Бусько.