ОФИЦИАЛЬНО. Каплиенко – игрок Днепра-1

Клуб «Днепр-1» сообщил о подписании контракта с защитником Александром Каплиенко.

26-летний игрок будет защищать цвета команды Александра Кучера на правах аренды у харьковского «Металлиста». Детали соглашения между клубами не разглашаются.

Каплиенко уже внесен под 26-м игровым номером в заявку днепровского клуба на весеннюю часть нынешнего сезона.

Ранее Каплиенко в своей карьере среди прочего играл за родной запорожский «Металлург», «Черноморец» Одесса, «Динамо» Тбилиси, рашистские клубы тамбов и торпедо из москвы.

«Днепр-1» лидирует в таблице УПЛ с 35-ю очками после 14-ти матчей.