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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 11:41 | Обновлено 02 марта 2023, 11:46
604
0

ОФИЦИАЛЬНО. Каплиенко – игрок Днепра-1

Защитник будет играть в команде у Александра Кучера

02 марта 2023, 11:41 | Обновлено 02 марта 2023, 11:46
604
0
ОФИЦИАЛЬНО. Каплиенко – игрок Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Каплиенко

Клуб «Днепр-1» сообщил о подписании контракта с защитником Александром Каплиенко.

26-летний игрок будет защищать цвета команды Александра Кучера на правах аренды у харьковского «Металлиста». Детали соглашения между клубами не разглашаются.

Каплиенко уже внесен под 26-м игровым номером в заявку днепровского клуба на весеннюю часть нынешнего сезона.

Ранее Каплиенко в своей карьере среди прочего играл за родной запорожский «Металлург», «Черноморец» Одесса, «Динамо» Тбилиси, рашистские клубы тамбов и торпедо из москвы.

«Днепр-1» лидирует в таблице УПЛ с 35-ю очками после 14-ти матчей.

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Александр Каплиенко Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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