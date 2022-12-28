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Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 19:45 |
1669
2

ОФИЦИАЛЬНО. Единственный легионер Зари покинул команду

Кристиан Фагундес перешел в «Младост»

28 декабря 2022, 19:45 |
1669
2
ОФИЦИАЛЬНО. Единственный легионер Зари покинул команду
Twitter. Кристиан Фагундес

Бразильский полузащитник луганской «Зари» Кристиан Фагундес покинул клуб и присоединился к сербской команде «Младост».

В июле 2022 года Кристиан прибыл на тренировочный сбор «Зари» в Польшу. Бразилец стал единственным легионером луганского клуба, который решил вернуться в команду, несмотря на войну в Украине, которую развязала рф.

Кристиан подписал контракт с «Зарей» летом прошлого года. Украинский команде он достался бесплатно, так как игрок перешел из бразильского «Гремио» в статусе свободного агента. Контракт с «Зарей» был подписан до июня 2024 года.

Всего за луганскую команду Кристиан провел 29 матчей, забил один мяч и отдал 6 ассистов.

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Источник Sport.ua
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Vik Tor
звісно, "молодість" краще пасує бразильцю
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