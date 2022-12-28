ОФИЦИАЛЬНО. Единственный легионер Зари покинул команду

Бразильский полузащитник луганской «Зари» Кристиан Фагундес покинул клуб и присоединился к сербской команде «Младост».

В июле 2022 года Кристиан прибыл на тренировочный сбор «Зари» в Польшу. Бразилец стал единственным легионером луганского клуба, который решил вернуться в команду, несмотря на войну в Украине, которую развязала рф.

Кристиан подписал контракт с «Зарей» летом прошлого года. Украинский команде он достался бесплатно, так как игрок перешел из бразильского «Гремио» в статусе свободного агента. Контракт с «Зарей» был подписан до июня 2024 года.

Всего за луганскую команду Кристиан провел 29 матчей, забил один мяч и отдал 6 ассистов.