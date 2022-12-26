ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с Иваном Литвиненко
Центральный полузащитник практически не играл в первой части сезона
Одесский «Черноморец» сообщил о завершении сотрудничества с центральным полузащитником Иваном Литвиненко.
Отметим, что 21-летний хавбек, который может сыграть на флангах как в защите, так и в атаке, перешел в одесский клуб в августе 2022 года из «Руха» на правах свободного агента.
За это время сыграл лишь в одном матче УПЛ, выйдя на замену. Литвиненко провел на поле 14 минуте во встрече с луганской «Зарей».
Иван Литвиненко является воспитанником СК «Днепр-1».
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