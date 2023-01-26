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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский опорный полузащитник вернулся в Рух
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 19:23 |
475
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский опорный полузащитник вернулся в Рух

Эдсон в прошлом сезоне выступал в чемпионате Бразилии

26 января 2023, 19:23 |
475
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский опорный полузащитник вернулся в Рух
Twitter. Эдсон

24-летний опорный полузащитник Эдсон Фернандо официально вернулся во львовский «Рух».

В прошлом сезоне Эдсон выступал на правах аренды в «Атлетико Гоияниенсе» из бразильской Серии А.

Эдсон перешел в «Рух» в январе 2022 года, но так и не смог дебютировать в составе львовского клуба.

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Эдсон Фернандо трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Рух Львов Атлетико Гоияниенсе
Источник ФК Рух Львов
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