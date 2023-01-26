ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский опорный полузащитник вернулся в Рух

24-летний опорный полузащитник Эдсон Фернандо официально вернулся во львовский «Рух».

В прошлом сезоне Эдсон выступал на правах аренды в «Атлетико Гоияниенсе» из бразильской Серии А.

Эдсон перешел в «Рух» в январе 2022 года, но так и не смог дебютировать в составе львовского клуба.