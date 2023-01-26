Украина. Премьер лига26 января 2023, 19:23 |
475
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский опорный полузащитник вернулся в Рух
Эдсон в прошлом сезоне выступал в чемпионате Бразилии
26 января 2023, 19:23 |
475
0
24-летний опорный полузащитник Эдсон Фернандо официально вернулся во львовский «Рух».
В прошлом сезоне Эдсон выступал на правах аренды в «Атлетико Гоияниенсе» из бразильской Серии А.
Эдсон перешел в «Рух» в январе 2022 года, но так и не смог дебютировать в составе львовского клуба.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 января 2023, 19:10 0
Молодежка киевлян U-19 проиграла «Вождовацу» со счетом 1:3
Теннис | 26 января 2023, 06:45 10
А ведь когда-то Новак лично писал Сергею Стаховскому...
Теннис | 26.01.2023, 12:28
Война | 26.01.2023, 13:23
Футбол | 26.01.2023, 15:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.01.2023, 11:00
25.01.2023, 18:06 11
24.01.2023, 18:29 16
Теннис
24.01.2023, 17:53 43
25.01.2023, 13:05 8
25.01.2023, 14:50 11
25.01.2023, 22:15 2