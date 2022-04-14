ОФИЦИАЛЬНО. Рух отдал в аренду еще одного легионера

Полузащитник «Руха» Эдсон на правах аренды перешел в «Атлетико Гоияниенсе» из бразильской Серии А.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Эдсон перешел в «Рух» в январе этого года, но так и не смог дебютировать в составе львовского клуба.

Эдсон стал четвертым легионером «Руха», который был вынужден уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения россии и искать новый клуб. Ранее такой опцией ФИФА воспользовались Фредди Плюмэн, Эльхаджи Папе Диав и соотечественник Эдсона Таллес Бренер.