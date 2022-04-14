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ОФИЦИАЛЬНО. Рух отдал в аренду еще одного легионера

Эдсон до конца сезона будет играть в Бразилии

  • 14.04.2022 05:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух отдал в аренду еще одного легионера
© ФК Рух. Эдсон

Полузащитник «Руха» Эдсон на правах аренды перешел в «Атлетико Гоияниенсе» из бразильской Серии А.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Эдсон перешел в «Рух» в январе этого года, но так и не смог дебютировать в составе львовского клуба.

Эдсон стал четвертым легионером «Руха», который был вынужден уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения россии и искать новый клуб. Ранее такой опцией ФИФА воспользовались Фредди Плюмэн, Эльхаджи Папе Диав и соотечественник Эдсона Таллес Бренер.

Источник — ФК Рух Львов

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