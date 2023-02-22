ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Ворсклы перешли в Ингулец
Клуб из Петрово пополнил состав
Защитник Максим Мельничук и полузащитник Юрий Козыренко перешли из полтавской «Ворсклы» в «Ингулец». Детали сделки не разглашаются.
23-летний Козыренко в текущем сезоне провел за «Ворсклу» шесть матчей. На его счету гол и ассист в матче квалификации Лиги конференций с АИКом (3:2).
Мельничук, которому также 23 года, сыграл в трех матчах полтавского коллектива в нынешнем сезоне. В 2021/2022 гг. он уже играл за «Ингулец» на правах аренды.
«Ингулец» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 14-е место. «Ворскла» располагается на 9-й позиции.
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