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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 17:21 | Обновлено 20 февраля 2023, 17:35
2456
3

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 пополнил состав двумя игроками Металлиста

Команда Александра Кучера пригласила Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского

20 февраля 2023, 17:21 | Обновлено 20 февраля 2023, 17:35
2456
3
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 пополнил состав двумя игроками Металлиста
Instagram. Евгений Подлепенец

Клуб «Днепр-1» сообщил о том, что достигнуты соглашения о переходе полузащитников Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского, которые до этого выступали за харьковский «Металлист».

Оба игрока днепрянами арендованы до завершения нынешнего сезона.

Подлепенец будет играть за «Днепр-1» под 11-м игровым номером, а Танковский выбрал себе 31-й номер.

«Днепр-1» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 1-е место с 35 очками. У «Металлиста» 16 пунктов и 11-я позиция.

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Днепр-1 Евгений Подлепенец Вячеслав Танковский трансферы трансферы УПЛ
Источник СК Днепр-1
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Kivals_grozny
Да уж, Металлист полностью "раздевают" 
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0
Злий Глобинець
Хитрозроблені "каломойші" і тут розжились двома пристойними гравцями "на шарка". І конкурента заодно ослабили.
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-3
Al1515
Зачем всех игроков и тренера перетаскивать .назвались бы Металлист 3
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-3
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