Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 17:21 | Обновлено 20 февраля 2023, 17:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 пополнил состав двумя игроками Металлиста
Команда Александра Кучера пригласила Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского
20 февраля 2023, 17:21 | Обновлено 20 февраля 2023, 17:35
2456
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Клуб «Днепр-1» сообщил о том, что достигнуты соглашения о переходе полузащитников Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского, которые до этого выступали за харьковский «Металлист».
Оба игрока днепрянами арендованы до завершения нынешнего сезона.
Подлепенец будет играть за «Днепр-1» под 11-м игровым номером, а Танковский выбрал себе 31-й номер.
«Днепр-1» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 1-е место с 35 очками. У «Металлиста» 16 пунктов и 11-я позиция.
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Комментарии 3
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Да уж, Металлист полностью "раздевают"
Хитрозроблені "каломойші" і тут розжились двома пристойними гравцями "на шарка". І конкурента заодно ослабили.
Зачем всех игроков и тренера перетаскивать .назвались бы Металлист 3
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