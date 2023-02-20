ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 пополнил состав двумя игроками Металлиста

Клуб «Днепр-1» сообщил о том, что достигнуты соглашения о переходе полузащитников Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского, которые до этого выступали за харьковский «Металлист».

Оба игрока днепрянами арендованы до завершения нынешнего сезона.

Подлепенец будет играть за «Днепр-1» под 11-м игровым номером, а Танковский выбрал себе 31-й номер.

«Днепр-1» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 1-е место с 35 очками. У «Металлиста» 16 пунктов и 11-я позиция.