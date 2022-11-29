ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с албанским легионером
Реальдо Фили провел в клубе всего полгода
«Черноморец» официально сообщил о прекращении сотрудничества с албанским полузащитником Реальдо Фили. Он перешел в клуб только в августе текущего года и успел провести за команду 6 матчей:
«Черноморец» благодарит албанского полузащитника за профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.
Реальдо Фили приехал в Украину в непростое время, и это был очень смелый поступок футболиста. Реальдо уже часть истории «моряков», поскольку в первом официальном матче обновленного «Черноморца» Романа Григорчука вышел в стартовом составе.
Уверены, что Фили еще не раз обрадует футбольную аудиторию яркими действиями на поле. Спасибо, Реальдо! Новых побед и незабываемых Игр».
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