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Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 13:58 |
394
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с албанским легионером

Реальдо Фили провел в клубе всего полгода

29 ноября 2022, 13:58 |
394
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с албанским легионером
ФК Черноморец. Реальдо Фили

«Черноморец» официально сообщил о прекращении сотрудничества с албанским полузащитником Реальдо Фили. Он перешел в клуб только в августе текущего года и успел провести за команду 6 матчей:

«Черноморец» благодарит албанского полузащитника за профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Реальдо Фили приехал в Украину в непростое время, и это был очень смелый поступок футболиста. Реальдо уже часть истории «моряков», поскольку в первом официальном матче обновленного «Черноморца» Романа Григорчука вышел в стартовом составе.

Уверены, что Фили еще не раз обрадует футбольную аудиторию яркими действиями на поле. Спасибо, Реальдо! Новых побед и незабываемых Игр».

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Черноморец Одесса Реальдо Фили Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Черноморец
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