ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с албанским легионером

«Черноморец» официально сообщил о прекращении сотрудничества с албанским полузащитником Реальдо Фили. Он перешел в клуб только в августе текущего года и успел провести за команду 6 матчей:

«Черноморец» благодарит албанского полузащитника за профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Реальдо Фили приехал в Украину в непростое время, и это был очень смелый поступок футболиста. Реальдо уже часть истории «моряков», поскольку в первом официальном матче обновленного «Черноморца» Романа Григорчука вышел в стартовом составе.

Уверены, что Фили еще не раз обрадует футбольную аудиторию яркими действиями на поле. Спасибо, Реальдо! Новых побед и незабываемых Игр».