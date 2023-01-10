Динамо возвращает Волошина из аренды. Хавбек получит шанс на сборах

Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что полузащитник Назар Волошин возвращается из аренды в «Кривбассе» и пройдет сборы с киевской командой.

Ранее тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил такой вариант, но выразил надежду, что Назар вернется в команду на вторую половину сезона.

В первой части чемпионата УПЛ Волошин провел 13 матчей и забил 4 гола.

«Динамо» вернется из отпуска 12 января, а 20 числа команда отправится на сбор в Турцию.