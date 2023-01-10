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  4. Динамо возвращает Волошина из аренды. Хавбек получит шанс на сборах
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 17:05 |
773
0

Динамо возвращает Волошина из аренды. Хавбек получит шанс на сборах

Клуб подтвердил шанс для Назара

10 января 2023, 17:05 |
773
0
Динамо возвращает Волошина из аренды. Хавбек получит шанс на сборах
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Официальный сайт «Динамо» подтвердил, что полузащитник Назар Волошин возвращается из аренды в «Кривбассе» и пройдет сборы с киевской командой.

Ранее тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил такой вариант, но выразил надежду, что Назар вернется в команду на вторую половину сезона.

В первой части чемпионата УПЛ Волошин провел 13 матчей и забил 4 гола.

«Динамо» вернется из отпуска 12 января, а 20 числа команда отправится на сбор в Турцию.

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Источник ФК Динамо Киев
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