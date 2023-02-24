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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 17:09 | Обновлено 24 февраля 2023, 17:15
446
0

Минай подписал воспитанника Динамо, игравшего за Александрию

Клуб из Закарпатья арендовал Мельника

24 февраля 2023, 17:09 | Обновлено 24 февраля 2023, 17:15
446
0
Минай подписал воспитанника Динамо, игравшего за Александрию
ФК Александрия. Александр Мельник

Защитник «Александрии» Александр Мельник пополнил ряды «Миная». Клубы достигло договоренности об аренде игрока. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Мельник – воспитанник киевского «Динамо». На его счету два матча за «бело-синих» в Юношеской лиге УЕФА.

В текущем сезоне Александр Мельник провел за «Александрию» в УПЛ четыре матча без результативных действий.

Ранее «Минай» сообщил о подписании полузащитника из «Львова» Михаила Шишки.

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Минай трансферы Александр Мельник Александрия Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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