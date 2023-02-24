Минай подписал воспитанника Динамо, игравшего за Александрию

Защитник «Александрии» Александр Мельник пополнил ряды «Миная». Клубы достигло договоренности об аренде игрока. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Мельник – воспитанник киевского «Динамо». На его счету два матча за «бело-синих» в Юношеской лиге УЕФА.

В текущем сезоне Александр Мельник провел за «Александрию» в УПЛ четыре матча без результативных действий.

Ранее «Минай» сообщил о подписании полузащитника из «Львова» Михаила Шишки.