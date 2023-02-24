Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 17:09 | Обновлено 24 февраля 2023, 17:15
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Минай подписал воспитанника Динамо, игравшего за Александрию
Клуб из Закарпатья арендовал Мельника
24 февраля 2023, 17:09 | Обновлено 24 февраля 2023, 17:15
446
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Защитник «Александрии» Александр Мельник пополнил ряды «Миная». Клубы достигло договоренности об аренде игрока. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.
Мельник – воспитанник киевского «Динамо». На его счету два матча за «бело-синих» в Юношеской лиге УЕФА.
В текущем сезоне Александр Мельник провел за «Александрию» в УПЛ четыре матча без результативных действий.
Ранее «Минай» сообщил о подписании полузащитника из «Львова» Михаила Шишки.
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